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KellyChu - 刘业强即场加码奖金 鼓励年青人 乡议局庆100周年 街舞对决炒热全场 | Executive日记

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KellyChu
12小時前
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新界乡议局今年迎来成立100周年嘅大日子，为咗隆重其事，上星期四起一连四日喺石门乡议局大楼举办咗一个活力十足嘅音乐文化节。Kelly同班后生仔女朋友一齐去玩，现场布置咗几个彩灯花棚，好啱打卡，仲有街舞比赛、广东歌派对同本地原创市集等丰富节目，吸引大人细路开心参加，气氛热闹，而乡议局主席刘业强仲力撑参与活动嘅年轻人𠻹。

　　活动其中一个高潮，系街舞对决，小妹见到一名后生仔跳得起劲，瞬间以双手倒立，身体凌空，只用头部支撑着全身，飞快转动，好身手！此情此景掀起全场高潮，看得大家热血沸腾。乡议局主席刘业强即场宣布加码奖金三千，身体力行支持年轻人投入有益身心嘅街舞活动。

　　乡议局仲邀请到本地饶舌歌手（Rappers）同独立乐队轮番上阵开小型演唱会。令人耳目一新嘅新晋女团HANAMARU，五位可爱美少女献上亲切日本歌，以满满活力感染全场。 

　　另一焦点活动广东歌派对更有多位DJ打碟，带领观众大合唱，玩得开心又尽兴。大楼内还设多个小型摊档让年轻人做生意，推售本土特色手作。 

原创市集推广本土手作

　　据知今次百周年盛典乡议局亦系邀请青年组织去筹备各项活动，除咗提供舞台畀年轻人发光发热，更鼓励佢哋发挥并实践创意，相当有心。小妹祝愿乡议局继续携手下一代，再创下个百年！

KellyChu
 

街舞对决紧张刺激。
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女团HANAMARU嘅五位美少女好可爱。
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