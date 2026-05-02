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杨峥 - 巴西首座米芝莲三星 Tuju重塑南美高端餐饮版图 | 峥活当下

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杨峥
10小時前
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　　在南美洲最具活力与多元文化交织的城市圣保罗，高端餐饮从来不止是味觉享受，更是一场融合建筑、美学与哲学的沉浸式体验。位于Jardim Paulistano静谧街区的Tuju，正是这场当代美食革命的核心象征。随着2026年荣登米芝莲三星殿堂，它不仅改写了巴西餐饮史，更让整个拉丁美洲首次站上全球顶级餐饮的最高舞台。 

　　餐厅坐落于一幢三层高建筑中，从1楼迎宾与开胃小点开始，穿越酒窖与中庭花园，逐步引领客人进入核心用餐区。2楼环绕开放式厨房设置了疏落有致的座席，宾客可近距离观察厨师团队的精准操作；而3楼则是视野开阔的酒吧空间，为整场晚宴画下余韵悠长的句点。这样以建筑为餐桌，三层空间的仪式感旅程动线设计，让用餐成为一段叙事旅程。每一层空间都承载着不同的情绪转换——从期待、惊喜到沉思，形成完整的感官弧线。

　　Tuju的灵魂人物，是创办人兼主厨Ivan Ralston，出生于餐饮世家，自小浸润于食材与风味的世界。他早年远赴波士顿名校学习爵士音乐，之后才转向料理领域。曾在西班牙与拉丁美洲的多间国际顶级餐厅与重要厨房体系中历练，最终建立起理性与感性兼具的烹饪语言，并于2014年创立Tuju。他的料理哲学可归纳为三个关键词：季节、研究、土地。他强调以巴西当地食材为核心，透过现代技术重新诠释风味，同时建立专门的研究中心，寻找符合伦理与永续原则的小型生产者。Tuju最具辨识度的，并非单一道招牌菜，而是一整套风格鲜明的创作语汇。首先在地食材的高级转译：餐厅大量使用圣保罗小型农户提供的当季食材，将传统元素转化为精致料理。其次是将植物性与非常规食材如花朵、叶片及热带植物被提升至主角地位，挑战高端餐饮对「奢华」的既定印象。最后也是最重要的一环，对永续与伦理供应链的承诺：从雨水回收、堆肥系统到公平采购，Tuju将环保理念全面融入营运。这些元素交织出一种既前卫又深植土地的风格，使其在全球高端餐饮体系中独树一帜。

　　Tuju的菜单会根据巴西东南部的大自然规律分为：「湿度、降雨、强风与干旱」。Ralston以自然现象作为灵感来源，打造每一季的品尝菜单。这种将气候转译为味觉语言的方式，使每一道料理都带有时间的痕迹。其中如棕榈芯与烟熏南瓜搭配白咖哩，呈现热带植物的柔和与层次。而牡蛎佐辣味发酵西瓜莎莎酱、小黄瓜及盐生植物，透过海洋咸香与矿物感形成对比；蓝龙虾与鹅肝等高级食材，也被重新置入巴西风土脉络中。此外，餐厅拥有超过数百种可食用植物的自家花园，从花朵、叶片至少见的本土农作物，皆成为菜单的一部分。这已超越单纯料理，而是一种对「何谓食材价值」的重新定义。

　　长久以来，Tuju早已是巴西最受瞩目的餐厅之一，稳定维持米芝莲二星评价。然而，2026年的突破，使其正式跃升为三星餐厅，与另一间圣保罗餐厅Evvai共同写下历史——拉丁美洲首次出现米芝莲三星。米芝莲指南形容其为「值得专程造访的目的地」，这不仅是对料理品质的肯定，更是对整体的体验——包括服务、创意与一致性的全面认可。Tuju在国际榜单中也表现亮眼，不单止多次入选拉丁美洲50最佳餐厅，去年排名第8位并被评选为巴西最佳餐厅；在2024年曾荣获Gin Mare最佳服务奖，多项国际评鉴也持续给予高度评价。

　　在全球高端餐饮版图中，Tuju的崛起象征着一种重要转变——从欧洲中心走向多元文化并存的未来。主厨Ivan Ralston以科学与诗意交织的方式，将巴西的气候、土地与文化转化为餐桌上的语言。当三星光环照亮南半球，Tuju也提醒着世界：真正的顶级餐饮，不在于模仿既有标准，而在于重新定义它。

杨峥

内庭区是整个用餐体验的第一站，设计风格充满自然气息与现代美感。
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拥有深厚音乐底蕴的跨界艺术家，Tuju创办兼主理人Ivan Ralston。
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将Tuju从一间地方高级餐厅推向世界巅峰米芝莲三星地位，被誉为大脑与灵魂的夫妻拍档Ivan Ralston（右）与Katherina Cordás（中）。
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「湿度」季节主题的标志性开胃菜，肥美莹润，清爽可口的牡蛎、发酵西瓜莎莎酱、小黄瓜与盐生植物。
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Tuju最具代表性的视觉效果创作之一，将巴西在地食材与极致工艺结合的编织棕榈心与烟熏南瓜泥配白咖喱酱汁。
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完美诠释大地与海洋对话的经典之作，将最平凡却如红宝石般的牛排番茄淋上浓缩烟熏茄子汁与南大西洋鳀鱼作点缀，酸、甜、咸、鲜的极致组合。
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洗涤味蕾并唤起巴西热带雨林清新感的芒果冰沙佐香草与马黛茶粉甜点。
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