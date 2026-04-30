潘雄威 - 喷砂 | 乳齿童时

一般人对洗牙的理解是去渍除污将牙齿洗干净，就好像洗手和洗衫一样。洗牙的程序多数是用超声波洗牙机，将牙面的石牙和厚厚的牙菌膜清除，然后用幼沙粉膏将牙面抛光。有些情况因牙齿拥挤或牙面凹凸不平，污渍不能完全清除，以上的两个程序若使用不当，会对牙齿表面造成不同程度的的磨损，亦可能带来牙齿敏感。



超声波洗牙机及抛光转头都是将工具直接接触牙面，用物理性的磨擦清洗，如果用不得其法，对牙齿或许会造成伤害，甚至留下肉眼看不到的花痕。



有另一种无接触的清洁方法，将微细的砂粒高速高压喷射到牙面上，将牙渍污垢清走，一般称之为喷砂。



微小的砂粒能够深入窝沟、牙缝甚至牙周袋，而这些地方往往是牙线和牙刷难以触及的地方，连超声波洗牙机及抛光胶擦也清洗不到。



喷砂对病人来说比洗牙机和抛光转头舒服，没有金属振动或刮擦，对牙齿敏感的患者来说，更加舒适；比较传统方法所需时间短；对植牙、瓷片和矫正托槽都非常温和；而且能清洗又窄又深的罅隙，不仅去除牙渍，还能彻底清除牙菌膜。



这技术有不同的选择，喷出来的「砂」多数是合成干砂，常用的有梳打粉；及水溶砂，例如糖醇erythritol。比较少用的有气化砂，例如会气化而不残留的干冰砂，磨擦力强的金属圆砂和玻璃珠砂。



用超声波洗牙机震散牙石，用抛光转头磨走厚渍及用喷砂清除污垢，各有其用处，但不是每一个病人都合适。下次你去洗牙，不防与你的牙科医生了解多一些！



潘雄威