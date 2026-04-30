Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 喷砂 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　　　一般人对洗牙的理解是去渍除污将牙齿洗干净，就好像洗手和洗衫一样。洗牙的程序多数是用超声波洗牙机，将牙面的石牙和厚厚的牙菌膜清除，然后用幼沙粉膏将牙面抛光。有些情况因牙齿拥挤或牙面凹凸不平，污渍不能完全清除，以上的两个程序若使用不当，会对牙齿表面造成不同程度的的磨损，亦可能带来牙齿敏感。

　　超声波洗牙机及抛光转头都是将工具直接接触牙面，用物理性的磨擦清洗，如果用不得其法，对牙齿或许会造成伤害，甚至留下肉眼看不到的花痕。

　　有另一种无接触的清洁方法，将微细的砂粒高速高压喷射到牙面上，将牙渍污垢清走，一般称之为喷砂。

　　微小的砂粒能够深入窝沟、牙缝甚至牙周袋，而这些地方往往是牙线和牙刷难以触及的地方，连超声波洗牙机及抛光胶擦也清洗不到。

　　喷砂对病人来说比洗牙机和抛光转头舒服，没有金属振动或刮擦，对牙齿敏感的患者来说，更加舒适；比较传统方法所需时间短；对植牙、瓷片和矫正托槽都非常温和；而且能清洗又窄又深的罅隙，不仅去除牙渍，还能彻底清除牙菌膜。

　　这技术有不同的选择，喷出来的「砂」多数是合成干砂，常用的有梳打粉；及水溶砂，例如糖醇erythritol。比较少用的有气化砂，例如会气化而不残留的干冰砂，磨擦力强的金属圆砂和玻璃珠砂。

　　用超声波洗牙机震散牙石，用抛光转头磨走厚渍及用喷砂清除污垢，各有其用处，但不是每一个病人都合适。下次你去洗牙，不防与你的牙科医生了解多一些！

潘雄威

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
13小時前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
17小時前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
16小時前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
12小時前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
16小時前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
14小時前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
12小時前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
8小時前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
11小時前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
15小時前
更多文章
潘雄威 - 牙髓坏了 牙脚还能继续生长？ | 乳齿童时
　　牙脚其实在牙齿长出来之前，并没有完成发育，仍是在「未成熟」的状态，换句话说，牙脚还会继续生长、牙脚尖逐步变窄，这段过程通常会持续大约三年，让牙齿日后更加稳固。 　　在这几年，有时因为蛀牙或创伤，牙髓可能会坏死，牙脚停止生长，结果带来两大问题： 一、牙脚短小，牙齿整体发育未完成，牙脚结构薄弱，容易断裂； 二、治疗困难，牙髓比正常宽阔、进行牙髓治疗时药性物料会流出牙脚尖外的牙槽骨
2026-04-23 02:00 HKT
乳齿童时