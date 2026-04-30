KellyChu - VR体验未来车站 机械狗肩负巡逻任务 港铁工程创建空间打造「智慧铁路」 | Executive日记

各行各业投入创新科技大潮流，提升营运嘅效率，港铁公司亦唔例外，喺火炭办公大楼除咗车务数据中心之外，原来仲有主打新铁路项目建造嘅项目工程创建空间，推动同事应用创新科技，打造「智慧铁路」。Kelly昨天去参观呢个中心，设计好有未来感，设有沉浸式小室，让港铁人员透过VR（虚拟实境）设施，恍如置身未来落成嘅新车站，做好施工同审批嘅工作。小妹仲见到港铁嘅机械狗，原来佢将会负责巡逻嘅任务。



港铁车务数据中心系港铁鼓励创科构想，推动研究、开发以及应用创新科技方案嘅基地，不时会召集员工在此处开会。港铁公司主席金泽培博士带传媒参观，佢话港铁喺推动「智慧铁路」方面工作已建立一定基础，公司不同业务每个环节都以可靠、安全、以人为本嘅方式推进科技应用。未来6个新铁路项目将连接北都、屯门及大屿山新社区，港铁将投入资源开发以人工智能、物联网和大数据为基础之科技及平台，提升项目进度、质量控制及乘客体验设计等。



走入中心设置嘅沉浸式VR体验房间，Kelly睇到未来古洞站竣工后嘅全貌，该站结合咗古洞历史人文特色及自然风光，车站设计亦与站外公共空间融合，提供乘车与享受休憩用地之间嘅无缝连接，站内设有天窗及挑高天篷，通风采光一流，环境舒适。呢个房间原来系畀工程人员想像未来新站嘅样貌，以预视车站设计、掌握项目进度及监工等，能有效确保工程如计划般落实。港铁亦养咗只机械狗，未来佢会协助巡逻工作，透过电子眼可以实时了解港铁站内嘅情况。



KellyChu



港铁的机械狗。