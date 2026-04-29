陈诗雅 - 哺乳期补气血通经络 产后乳房护理复元关键 | 中大说中医

母乳是最天然、营养最全面的婴儿食物，喂哺母乳除了对婴儿有好处之外，也能帮助产后妈妈身体复元。哺乳妈妈最关心的问题，莫过于奶量的多少等，个中涉及的问题不少，中医药对于产后的乳房护理能提供答案。



文：陈诗雅 图：资料图片



不少妈妈在哺乳之初，担心奶水不足而拼命追奶；待奶量逐渐增多，又往往出现奶水太多、宝宝喝不完的情况而导致「塞奶」。该如何控制母乳量不多也不少的「供需平衡」状态？从中医角度而言，产后的乳房护理重在「调理气血，疏通经络」。乳汁为气血所化生，奶量分泌充足有赖于气血的充盈，而乳汁的运行则依靠经络气血的推动，尤其是肝气的疏泄。因此，要平衡母乳量以避免「缺乳」或「塞奶」，需要通过补益气血及疏肝理气两方面的动态调节。



产后奶水不足



哺乳初期如出现乳汁分泌不足，乳房柔软，无胀感，伴有神疲乏力，面色苍白等表现，属于气血虚弱。调理以补气养血为主要方法，兼以通乳，常用通乳丹。药物包括人参、黄芪以补气；当归、麦冬以养血滋液；通草、桔梗以理气通络，并用具有补血通乳功效的猪碲煮汤煎药服用。食疗方面，可多饮用含有花生、木瓜、鱼等材料的汤水，或使用鸡血藤、红枣、桑寄生煎水饮用。也可配合穴位按摩以刺激奶水分泌，例如按揉膻中、乳根和少泽穴。



部分哺乳妈妈因乳汁过多或气血不通而见乳汁淤积，淤积的乳汁可引起气血阻塞而致乳房胀痛，即俗称「塞奶」。如果阻塞时间长或体质偏热的妈妈，更有可能郁而化热，出现乳痈（急性乳腺炎），症状包括：乳房局部硬块、乳房红肿热痛，或伴有发烧等全身不适的表现。调理以疏肝理气，清热解毒，通乳散结为主要方法，常用瓜蒌牛蒡汤。药物包括瓜蒌、牛蒡子清热化痰，散结消肿；金银花、连翘、黄芩、栀子、天花粉、生甘草清热解毒；柴胡、青皮、陈皮疏肝理气；皂角刺排脓消肿。



初起以阻塞为主的时候，可使用王不留行、路路通、通草、浙贝母等畅通乳房经络，亦可以使用热毛巾热敷乳房。按压具疏通气血作用的膻中、合谷、太冲等穴位也是有效的方法。乳汁过多的妈妈要注意饮食清淡，忌高脂肪、油腻的食物，亦不宜饮用过多汤水。



调理常用穴位



‧膻中穴：胸部正中线上，两乳头连线的中点。



‧乳根穴：乳头直下，乳房根部。



‧少泽穴：在小指末节尺侧，距指甲角1分处。



‧合谷穴：手背第一、二掌骨间，在第二掌骨桡侧的中点处。



‧太冲穴：足背第一、二跖骨结合部前方的凹陷处。



•起居生活建议•



‧及早喂奶：产后尽早哺乳，透过宝宝吸吮来刺激乳汁分泌。



‧饮食宜忌：奶水多的妈妈应避免过度进补，少吃肥腻、辛辣食物，少饮汤水。相反地，奶水不足的妈妈可以多饮用具补益气血、催奶作用的汤水。



‧调节情绪：保持情绪舒畅，避免发怒或紧张、焦虑等不良情绪而使肝气郁结，阻碍乳汁运行。



‧适当休息：产后妈妈需要注意休息，不宜过度操劳，以免影响气血的化生而致奶水不足。



中医药对哺乳妈妈的个体化调理不仅有效， 更能因应实际的哺乳需要动态调节。然而，在进食中药之前，应先咨询注册中医师，以确保合适性及用药安全。愿每位妈妈哺乳路上，能找到与宝宝都舒适的平衡点。



香港中文大学

中医学院高级讲师

陈诗雅博士



调理气血的中药材选择，例如麦冬有助养血滋液，黄芪可助补气。

乳汁过多者忌吃高脂肪、油腻的食物。

产后妈妈应该注意调息，切忌过度操劳。