陆蕙华 - 控糖新角度 | 营爆生活

美国糖尿病协会（ADA）《2026年糖尿病医疗照护标准》（Standards of Care in Diabetes—2026）为全年的临床治疗与衞教确立了明确方向，当中的饮食管理原则与我们的生活息息相关。



控糖并不等同于盲目地戒饭或戒水果，更科学且具实证的方法是掌握「碳水化合物计数（Carb Counting）」与分量转换。除了留意正餐，隐藏在甜酱、茄汁与芡粉中的碳水来源同样不容忽视。此外，调整进食顺序——先吃蔬菜，接着是蛋白质，最后才是淀粉——有助于平稳餐后血糖波动，是目前临床上推崇的简易实践方式。



在体重管理方面，本年度医疗照护标准强调其与血糖管理同等重要，均为治疗的首要目标。临床数据显示，对于过重人士来说，减轻初始体重的5%至7%，对于改善胰岛素敏感度及心血管风险因素已有显著的正面帮助。若能持续达成10%以上的体重减轻，通常能带来更深远的临床获益，包括代谢指标的显著改善及更佳的长期预后。由于每个人的身体反应不同，建立长期稳定的健康模式是临床治疗的核心。



随着监测技术的普及，现在更能透过「目标范围内时间（TIR）」与连续血糖监测仪（CGM）精准解读身体规律。标准建议患者在确诊初期即可考虑使用CGM，这能帮助直观地观察食物对自身血糖的即时影响，减少临床管理中的盲目尝试。



控糖是一项长期管理，极端的饮食限制往往会导致营养不均与肌肉流失，甚至增加低血糖风险及心理压力。作为注册营养师，我们的工作是将这些临床标准转化为个人化的「医学营养治疗（MNT）」方案。在专业指引下，可以在科学证据与生活质素之间取得平衡，使控糖管理更具持续性。如有任何疑问，请咨询您的医生及注册营养师。



陆蕙华