Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陆蕙华 - 控糖新角度 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
陆蕙华
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　美国糖尿病协会（ADA）《2026年糖尿病医疗照护标准》（Standards of Care in Diabetes—2026）为全年的临床治疗与衞教确立了明确方向，当中的饮食管理原则与我们的生活息息相关。

　　控糖并不等同于盲目地戒饭或戒水果，更科学且具实证的方法是掌握「碳水化合物计数（Carb Counting）」与分量转换。除了留意正餐，隐藏在甜酱、茄汁与芡粉中的碳水来源同样不容忽视。此外，调整进食顺序——先吃蔬菜，接着是蛋白质，最后才是淀粉——有助于平稳餐后血糖波动，是目前临床上推崇的简易实践方式。

　　在体重管理方面，本年度医疗照护标准强调其与血糖管理同等重要，均为治疗的首要目标。临床数据显示，对于过重人士来说，减轻初始体重的5%至7%，对于改善胰岛素敏感度及心血管风险因素已有显著的正面帮助。若能持续达成10%以上的体重减轻，通常能带来更深远的临床获益，包括代谢指标的显著改善及更佳的长期预后。由于每个人的身体反应不同，建立长期稳定的健康模式是临床治疗的核心。

　　随着监测技术的普及，现在更能透过「目标范围内时间（TIR）」与连续血糖监测仪（CGM）精准解读身体规律。标准建议患者在确诊初期即可考虑使用CGM，这能帮助直观地观察食物对自身血糖的即时影响，减少临床管理中的盲目尝试。

　　控糖是一项长期管理，极端的饮食限制往往会导致营养不均与肌肉流失，甚至增加低血糖风险及心理压力。作为注册营养师，我们的工作是将这些临床标准转化为个人化的「医学营养治疗（MNT）」方案。在专业指引下，可以在科学证据与生活质素之间取得平衡，使控糖管理更具持续性。如有任何疑问，请咨询您的医生及注册营养师。

陆蕙华

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小時前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小時前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小時前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小時前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小時前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小時前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小時前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小時前
更多文章
陆蕙华 - 维他命D正确摄取量 | 营爆生活
　　近日有报道指有婴儿因服用过量维他命D补充剂而需要送院，令不少家长担心。作为注册营养师，想借此机会为大家讲解不同年龄层如何正确补充维他命D。 　　根据衞生署指引，零至十二个月大、以母乳喂哺的婴儿，每日需补充400 IU维他命D，目的是帮助钙质吸收，促进骨骼发育，预防佝偻病。这次事件提醒我们，若使用政府或医生提供的维他命D滴剂，必须严格遵照指示，每日只给一滴，切勿因担心忘记是否已服用而重复喂
2026-03-11 02:00 HKT
营爆生活