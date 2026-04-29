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KellyChu - 喜吃烧肉炸物易爆痘声沙 女神Sophie击退热气有秘诀 | Executive日记

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KellyChu
4小時前
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生活 专栏
內容

　　香港天气长期酷热又潮湿，好易积聚湿热毒，热毒随时大爆发。女神Sophie叶蒨文皮肤状态一向很好，看似不受痘痘等肌肤问题困扰，但佢自爆其实自己不时都会受热气问题困扰，皆因佢钟意食烧肉、炸物，容易爆痘、口臭、躁底兼声沙。咁到底Sophie系用咗咩魔法击退热毒？

　　Sophie分享自己keep住靓样其中一个秘技就系用维特健灵嘅「凉火清」。该产品正系针对调理热毒体质嘅保健品，帮助解决因热毒造成嘅常见问题，如顽固痘痘、燥热忟憎、口气等。Sophie话：「我自己亲身体验『凉火清』功效，日日食觉得个人无咁燥热之外，有次觉得热气牙肉唔舒服，𠮶晚立即食咗2粒，第二朝纾缓咗好多！」 

　　Sophie现更成为星级用家，现身维特健灵「凉火清」全新广告。96%用家实证「凉火清」有效改善热毒上火，配方天然又唔会寒凉伤身，适合容易积聚热毒嘅香港都市人作为长期清热调理保健品。

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