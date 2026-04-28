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KellyChu - 「将军汉堡」联古天乐宣萱甜蜜回归 | Executive日记

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8小時前
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　　小妹昨日拎起《头条日报》好惊喜，见到头版广告系古天乐同宣萱相拥嘅照片，超级浪漫！呢对萤幕情侣可以话系本港影视经典，多年来合作无间。佢哋旧年宣传电影《寻秦记》已吸纳大批情侣粉丝，今次携手香港麦当劳呈献年度经典「将军汉堡」系列，同时乘势推出首支合唱歌《无时空之恋》，于MV中上演咗时隔20多年嘅kiss画面，令粉丝大呼：「世纪之吻」，可谓将经典滋味升华为一段横跨古今嘅浪漫史诗！

　　将军汉堡系列包括玉子将军汉堡、将军汉堡及玉子双层将军汉堡，即日起已正式回归。延续浪漫故事主题，麦当劳今次强势联乘最甜蜜CP古天乐及宣萱，全新推出二人首支合唱歌《无时空之恋》。二人分别饰演骁勇善战嘅将军与温婉动人嘅玉子，并有林峰惊喜客串登场。

　　MV以微电影形式呈现，讲述古天乐与宣萱演绎一段穿越时空的隔世情缘，从古代将军与恋人生离死别，到现代嘅久别重逢，情感铺陈极致。其中高潮位莫过于古天乐与宣萱重遇后，在澎湃情感驱使下相拥激吻，充满张力，让粉丝睇到面红心跳。MV首播后大量网民表示：「佢哋上次kiss已经系20年+之前」、「导演知道我哋想睇乜」、「我睇到喊，好感动」、「简直是世纪之吻」等。

　　为配合推广，麦当劳App亦推出两轮共9款限量珍藏卡。第一轮（共5款）即日起随指定套餐随机派发，款式包括古天乐及宣萱以古装造型登场嘅深情合照，以及古天乐、宣萱及林峰三人组合卡等，细腻重现跨越时空嘅动人瞬间，极具收藏价值。

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