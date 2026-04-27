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冯应谦 - 短袖开襟恤衫回潮 | 花样男教授

花样男教授
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冯应谦
3小時前
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生活 专栏
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　　日前去首尔梨花女子大学开会。首尔的温差很大，早上只有十度左右。我立刻翻阅最新一期日本时尚杂志《Lightning》，看看这个初夏流行穿甚么。「开襟」短袖恤衫正是目前最热门的街头穿搭，简单的设计，前面扣钮，看起来十分利落。

　　其实我以前不太敢穿短袖开襟恤衫，总觉得非常「伯伯」款。不过潮流总是会逆转，现在直纹或格仔的短袖恤衫变得完全可以接受。尤其是那种带点夏威夷风情的 Aloha恤衫，之前我也介绍过。现代的开襟恤衫其实剪裁很不同，除了比较宽松，衣长也偏短，长度刚好可以摄进牛仔裤里。

　　重点是开襟恤衫的穿法：天气热的时候，只要穿上一件色彩缤纷的夏威夷恤就很有夏天气息；如果在会议室要正式一点，就在外面加件外套或西装褛。配西裤，就是一套 smart casual，鲜色恤衫绝对会让你在人群中脱颖而出。换上运动裤，不把恤衫摄进裤内则更自然、随意，马上可以去弘大闲逛。

　　另外还有两种比较另类的穿法：天气冷时，可以把短袖开襟恤衫当外套，里面穿长袖T恤，叠穿看起来年轻有活力；户外活动时，也可以在开襟恤衫外面再搭一件开襟背心，是比较前卫的风格。

　　今天是受邀来开会，不能穿得太夸张，所以我选了一件简单的格仔开襟恤衫，外面加上蓝色外套，文青有书卷味，开完会还可以顺便去逛街。

冯应谦

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