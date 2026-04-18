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林静 - 芭蕾演绎乐与怒精神 | 红棉树下

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林静
7小時前
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生活 专栏
內容

　　《华丽摇滚》（Glam Rock）的踢跶舞步与踏台声，提振全场的精神，一排舞者踏着轻盈脚步向前推进，脚尖叩击地板，恍如敲响一个时代的门扉。香港芭蕾舞团这次以Queen、Depeche Mode和Beyond的多首金曲为经纬，交织出一场让芭蕾与摇滚灵魂碰撞的盛宴－－那不是单纯的跨界实验，而是一场乐与怒精神的重新认证。

　　舞台上，舞者褪去古典芭蕾的矜持纱裙，换上白色短褛、红色热裤，清爽得像夏日午后的汽水泡泡。编舞Trey McIntyre深谙摇滚的肌理；当〈We Will Rock You〉的节奏轰然响起，全场观众不自觉地拍掌应和，舞者的肢体不再只是优雅的延伸，而是汗水、力量与嬉笑反叛的载体。男舞者每一次腾跃都带着金属的劲道，女舞者昂首的姿态里藏着庞克的孤傲－－芭蕾的精致技巧在此刻成了摇滚的容器，让粗犷变得灵巧，让呐喊化为弧线。

　　最教人屏息的，是Beyond的《海阔天空》在环绕音效中拆解重组。音符偶尔从后方飘来，像记忆的碎片掠过耳际；熟悉的旋律被芭蕾重新诠释，舞者如无脚鸟般伸展双臂，飘逸的衣衫随动作扬起－－Robert Wun设计的服装在此刻显露诗意：白色是和平的羽翼，红色是爱情的灼烫，黑色是摇滚的不驯。当舞者在黑白人间色相中蓦然回眸，那眼神里有Beyond追求理想世界的倔强，也有芭蕾穿越阶级藩篱的渴望。这一刻，摇滚不再是喧嚣的声浪，而是身体与信念的双重展翅。

　　港芭这次的创举，在于证明了芭蕾不必囿于天鹅与王子的童话。它以精准的足尖承接重金属的重量，让庞克的反叛在arabesque线条中获得新的文法。当Beyond的歌声透过芭蕾重生，那些与乐队一起成长的观众，看见的不仅是怀旧的召唤，更是理想主义的延续。摇滚精神从未老去，它只是换了一副年轻的身体，继续在舞台上挥汗、起跳、向前。

　　当《We Are The Champions》的旋律扬起，芭蕾舞者与观众之间那道无形的界线崩塌了－－我们都是不肯驯服于平庸的灵魂，在音乐与舞蹈的共振中，确认彼此依然年轻。

　　乐与怒，从来不是青春的专利，而是拒绝伪装的勇气。港芭这次让芭蕾走下精致的神坛，在摇滚的泥泞与汗水中滚了一身灿烂，我情不自禁高声呼喝：bravo！

林静

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