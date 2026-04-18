KellyChu - Shake Shake薯条 「$1大可乐」回归 麦当劳4道菜餐 限时40蚊起有得叹 | Executive日记

麦当劳App第16周继续送上至抵优惠。星期一起，买任何人气著数套餐包括：脆辣鸡腿包、猪柳蛋汉堡、麦乐鸡（6件）或麦炸鸡（2件）4道菜餐配新地、脆香鸡翼、苹果批或鱼柳包只需$40起，深受欢迎嘅Shake Shake薯条及「$1大可乐」优惠同时再度回归，懂得搭配随时可以为自己悭返笔！



麦当劳App由4月20日起将限时推出「人气著数再著数」优惠，所有「人气著数套餐」包括$34脆辣鸡腿包套餐、$30.5猪柳蛋汉堡套餐、$29麦乐鸡（6件）套餐或$39麦炸鸡（2件）套餐，均可自由搭配期间限定嘅蜜糖鸡翼2件或星星焦糖新地、朱古力或士多啤梨新地、脆香鸡翼2件、苹果批或鱼柳包，享受4道菜滋味大满足。



王牌美食Shake Shake薯条同样由下周一起再度强势回归。凡购买任何超值套餐可加$9.5升级至「大大啖组合」，可享大薯条配「和风紫菜调味粉」或「美式BBQ蜜糖调味粉」及冰冻酸甜嘅橙汁杂饮。仲有全新巨无霸4道菜优惠登场，其中「$48巨无霸系列套餐配新地」可自由选配巨无霸或脆鸡巨无霸搭配朱古力或士多啤梨新地，再加$1更可升级转配限时供应嘅星星焦糖新地，一次过满足多重滋味！



另外，麦当劳App喺呢两日亦会推出周末限定优惠，只需$48即可叹18件麦乐鸡；麦炸鸡分享桶（6件）由平日优惠价$88大减至$68，至于脆香鸡翼桶（16件）则只售$78，向大家提供不同炸鸡美食选择。



KellyChu