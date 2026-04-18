Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - Shake Shake薯条 「$1大可乐」回归 麦当劳4道菜餐 限时40蚊起有得叹 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　麦当劳App第16周继续送上至抵优惠。星期一起，买任何人气著数套餐包括：脆辣鸡腿包、猪柳蛋汉堡、麦乐鸡（6件）或麦炸鸡（2件）4道菜餐配新地、脆香鸡翼、苹果批或鱼柳包只需$40起，深受欢迎嘅Shake Shake薯条及「$1大可乐」优惠同时再度回归，懂得搭配随时可以为自己悭返笔！

　　麦当劳App由4月20日起将限时推出「人气著数再著数」优惠，所有「人气著数套餐」包括$34脆辣鸡腿包套餐、$30.5猪柳蛋汉堡套餐、$29麦乐鸡（6件）套餐或$39麦炸鸡（2件）套餐，均可自由搭配期间限定嘅蜜糖鸡翼2件或星星焦糖新地、朱古力或士多啤梨新地、脆香鸡翼2件、苹果批或鱼柳包，享受4道菜滋味大满足。

　　王牌美食Shake Shake薯条同样由下周一起再度强势回归。凡购买任何超值套餐可加$9.5升级至「大大啖组合」，可享大薯条配「和风紫菜调味粉」或「美式BBQ蜜糖调味粉」及冰冻酸甜嘅橙汁杂饮。仲有全新巨无霸4道菜优惠登场，其中「$48巨无霸系列套餐配新地」可自由选配巨无霸或脆鸡巨无霸搭配朱古力或士多啤梨新地，再加$1更可升级转配限时供应嘅星星焦糖新地，一次过满足多重滋味！

　　另外，麦当劳App喺呢两日亦会推出周末限定优惠，只需$48即可叹18件麦乐鸡；麦炸鸡分享桶（6件）由平日优惠价$88大减至$68，至于脆香鸡翼桶（16件）则只售$78，向大家提供不同炸鸡美食选择。

KellyChu

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 嘉宾评审身份大公开有位前TVB小生
影视圈
21小時前
星岛申诉王 | 客人突翻旧账 控诉「林作站」卖假袋 林作独家回应：能安排退款 不算什么钱！
申诉热话
15小時前
何婉盈送别「让爱高飞」。
亲自送机 何婉盈「让爱高飞」
马圈快讯
20小時前
田蕊妮再度患癌 持续低烧检查发现淋巴有癌细胞须接受标靶治疗 年半前透露患肺腺癌
00:49
田蕊妮再度患癌 持续低烧检查发现淋巴有癌细胞须接受标靶治疗 年半前透露患肺腺癌
影视圈
15小時前
黄雨下鸭脷洲狂风呼啸如末日 海傍工厦棚架树木倒塌 波及3途人及车辆｜有片
00:13
黄雨下鸭脷洲狂风呼啸如末日 海傍工厦棚架树木倒塌 波及3途人及车辆｜有片
突发
10小時前
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
$198/斤阿拉斯加长脚蟹回归！连锁酒楼晚市大劈价 片皮鸭/海鲜/烧味$38起
饮食
22小時前
路透社
01:41
伊朗局势｜特朗普：或未来一两天内达成停火协议 伊朗表态拒交浓缩铀｜持续更新
即时国际
4小時前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
16小時前
周润发罕有驾车被「捕获」 返九龙塘逾亿元独立屋 传拥10位数身家享受「贴地」生活
周润发罕有驾车被「捕获」 返九龙塘逾亿元独立屋 传拥10位数身家享受「贴地」生活
影视圈
13小時前
更多文章
保安双熊（左）和水务署滴惜仔（右）大跳禁毒新舞步！
KellyChu - 保安局伙26部门宣传禁毒 可爱吉祥物出post跳新舞 | Executive日记
​　　保安局禁毒处联同禁毒常务委员会早前推出「听我讲：一齐企硬 唔take嘢」大型禁毒宣传活动，并邀请著名艺人郭富城参与全新政府禁毒宣传短片。郭富城发挥舞王本色，为是次禁毒口号配上型格舞步，成为一时热话。保安局昨日更联同26个政府部门一齐出post，由各部门嘅可爱吉祥物大跳禁毒新舞步，带出禁毒讯息。 　　禁毒处近年积极运用创新及多元化嘅宣传手法，提升市民特别是青少年嘅抗毒意识。继邀请郭富城成
7小時前
Executive日记