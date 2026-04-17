查小欣 - 「戏曲．梨园」化身美馔 | 查乜料

江肇祺师傅擅精心设计美馔向文化经典致敬，刚在旺角帝京酒店面世的九道菜「狮房发办：戏曲．梨园」是又一𠎀作。



序幕是怀旧佐戏的雅致茶点：桂花蜜茶和香脆蛋黄饼。



开胃四小品：生．旦．净．丑，灯影莲藕对应男角；贵妃醉鸡演绎女角；红鬃肚丝诠释花脸；咸鱼西瓜呼应丑生。



牡丹亭：金脆．牛油果．带子，脆炸面球裹喻大家闺秀的顶级带子、后花园的牛油果配酸忌廉，满腔鲜香。



霸王别姬：火龙果．虎茸菌．花胶．炖乌鸡。嫩红火龙果汤，显英雄气概，花胶喻虞姬和西楚霸王的难分难舍。



贵妃醉酒：玫瑰露．燕麦．南非鲍鱼，缀以俏丽花旦的珠宝盒，酒渍南非鲍鱼，炸至酥香，鲍鱼外酥内软糯，如雍容微醺的杨贵妃。



西厢记：金沙蛋黄．蓝钻瓜子。矜贵蓝钻瓜子斑喻作纯洁真挚爱情，咸蛋香气扑鼻，起骨鱼肉，肥美鲜味。



林冲夜奔：黑胡椒．鹿茸菌．顶级M5和牛，煎香，烟熏苹果木香气缭绕，营造苍茫雪原的视觉，喻示英雄踏雪疾行的悲愤决绝。



白蛇传：川辣．蟹肉．田螺．翠玉盅。超大翠玉瓜比作金山寺，水族大军是蟹肉及田螺，调以四川麻辣酱，酿入翠玉瓜中烘烤，全枱都赞。



牛郎织女︰黑豆．小米．汤圆粥。黑白汤圆粥，两款汤圆配黑豆鹊桥，牛郎与天仙在热粥作璀璨的银河相会。



大闹天宫：鲜果．酱香．冰淇淋。不能错过的甜品，花果山为概念，麻辣雪糕，微辛麻+香甜，after taste超好！



查小欣

