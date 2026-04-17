Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 「戏曲．梨园」化身美馔 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　江肇祺师傅擅精心设计美馔向文化经典致敬，刚在旺角帝京酒店面世的九道菜「狮房发办：戏曲．梨园」是又一𠎀作。

　　序幕是怀旧佐戏的雅致茶点：桂花蜜茶和香脆蛋黄饼。

　　开胃四小品：生．旦．净．丑，灯影莲藕对应男角；贵妃醉鸡演绎女角；红鬃肚丝诠释花脸；咸鱼西瓜呼应丑生。

　　牡丹亭：金脆．牛油果．带子，脆炸面球裹喻大家闺秀的顶级带子、后花园的牛油果配酸忌廉，满腔鲜香。

　　霸王别姬：火龙果．虎茸菌．花胶．炖乌鸡。嫩红火龙果汤，显英雄气概，花胶喻虞姬和西楚霸王的难分难舍。

　　贵妃醉酒：玫瑰露．燕麦．南非鲍鱼，缀以俏丽花旦的珠宝盒，酒渍南非鲍鱼，炸至酥香，鲍鱼外酥内软糯，如雍容微醺的杨贵妃。

　　西厢记：金沙蛋黄．蓝钻瓜子。矜贵蓝钻瓜子斑喻作纯洁真挚爱情，咸蛋香气扑鼻，起骨鱼肉，肥美鲜味。

　　林冲夜奔：黑胡椒．鹿茸菌．顶级M5和牛，煎香，烟熏苹果木香气缭绕，营造苍茫雪原的视觉，喻示英雄踏雪疾行的悲愤决绝。

　　白蛇传：川辣．蟹肉．田螺．翠玉盅。超大翠玉瓜比作金山寺，水族大军是蟹肉及田螺，调以四川麻辣酱，酿入翠玉瓜中烘烤，全枱都赞。

　　牛郎织女︰黑豆．小米．汤圆粥。黑白汤圆粥，两款汤圆配黑豆鹊桥，牛郎与天仙在热粥作璀璨的银河相会。

　　大闹天宫：鲜果．酱香．冰淇淋。不能错过的甜品，花果山为概念，麻辣雪糕，微辛麻+香甜，after taste超好！

查小欣
 

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
15小時前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
19小時前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
13小時前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
18小時前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
10小時前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
21小時前
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
00:34
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
即时中国
11小時前
校服衫领发黄 点算好？ 日网友教路 用2物瞬间去渍 KO衫领/袖口黄渍
校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效
食用安全
19小時前
更多文章
查小欣 - Penthouse潮粤大师联乘宴 | 查乜料
　　爱粤菜，亦爱潮州菜，在优意集团于iSQUARE PENTHOUSE打造的限时《潮粤品鉴宴》二者兼尝，12道海鲜主打菜式由潮汕名厨叶飞大师x PENTHOUSE厨师长陈智斌四手联乘，坚守传统又精致创新。 　　面对维港无敌海景，晚宴以潮式点心叫醒味蕾：脆香返沙腰果仁，鲜润油浸白沉香（白饭鱼），怀旧潮州绿豆糕配老香黄雏菊茶，暖汤芹菜尖米丸舒胃。紧接的五小碟，全是心机手功菜：红蟹石榴球，蟹肉鲜美
2026-04-10 02:00 HKT
查乜料