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李飞帆 - Buffalo牛头牌‧送给全能妈妈3折起 | 企业热话

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李飞帆
5小時前
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　　妈妈既是家里的米芝莲大厨，也是照顾全家健康的守护神。因此今年母亲节，别再让她用那套旧厨具了！高品质的装备能让全能妈妈下厨更省力、更安心。Buffalo牛头牌不锈钢厨具于母亲节以优惠3折起发售，优惠期至5月10日，请即趁现在入手！

优惠一：316不锈钢五层镬32cm（PNBF-0632W）连304不锈钢32cm蒸笼（40159-32）以组合价$699（原价$2,246）发售；

优惠二：不锈钢刀座套装7件（398048）连长方形立拼双色竹砧板（34×24×3cm）（BF03CB3424-1）以组合价$599（原价$2,626）发售；

优惠三：3件厨具套装：18/10不锈钢加厚底20cm连2.7L单柄煲连玻璃盖及20cm煎锅（35020PF1）只需特价$359（原价$996）。

销售点：各大百货、全线ecLIVING简简单单、HKTVmall及友和

*优惠受条款约束。

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