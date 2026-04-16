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KellyChu - 盏鬼「成语动物园」邮票首日封开卖 | Executive日记

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KellyChu
2小時前
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香港邮政本月将发行「儿童邮票－－成语动物园」特别邮票及相关邮品。是次特别邮票好趣致，一套四枚邮票以生动插图形象化地呈现包含动物元素嘅成语，包括「鹤立鸡群」、「如虎添翼」、「一箭双雕」、「快马加鞭」，希望以此提升小朋友对中国语文嘅认识和兴趣，启发正向思维。

　　成语言简意赅、蕴含人生哲理，系语文学习与文化传承嘅重要资源。日常沟通上，如果懂得好好运用成语，更有助表达，所以香港邮政好有心，以生动插图形象化一些成语，让小朋友更容易记入脑。例如「鹤立鸡群」邮票上就画有几只鸡围住一只鹤，「如虎添翼」邮票上嘅老虎真系有对翼喺度，盏鬼得嚟又符合意境。

　　全线邮政局和香港邮政网上购物平台「邮购网」（shopthrupost.hongkongpost.hk）今日起将发售「儿童邮票－－成语动物园」正式首日封。呢套特别邮票及相关邮品将于本月30日起在各邮政局及「邮购网」发售，而贴有特别邮票嘅已盖销首日封只限在集邮局发售。

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