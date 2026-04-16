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林静 - 小笼包 | 红棉树下

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林静
2小時前
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生活 专栏
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　　走进茶楼，点心纸上若见「小笼包」三字，我素来敬而远之－－深怕重演那年人在欧洲，满怀期待点了碗云吞面，换来一肚子委屈的经验。想真正品味小笼包，上海菜馆总归稳妥些。然而朋友说，凡事皆有例外。

　　于是随他来到佐敦道与庙街交界的「幸运茶点心」。这是一家点心专门店，地舖不大，人潮却旺，座上不少外籍食客，未尝已先添几分信心。

　　朋友作东，先上一笼水晶虾饺。粒粒涨卜卜，是近二十年盛行的大颗头，皮薄折多，手工见真章。馅中带笋粒，口感爽利，鲜味四溢，我给八分。朋友甚是喜爱，问何以不给满分？只因「曾经沧海难为水」－－心中挚爱，始终是中环大会堂「美心皇宫」的出品，个头较小，传统韵致，皮透如冰，隐约见馅，入口湿润，鲜虾与笋粒交织出温润的滋味。

　　再来一碟脆皮鲜虾肠，见多桌皆点，想必是招牌。肠粉皮轻裹一层橙黄色的炸甜薄脆，中心藏著虾与菜馅，三条切作六大件，滑、脆、鲜三味并陈，丰盈满足。蜜汁叉烧包亦正统，包皮烫手，松软出色。足料鲍鱼糯米鸡名不虚传，馅料丰富，难得酱不泛滥，咸蛋稍硬，若能换上起沙上品，几近完美。

　　终于主角登场－－原味小笼包，一笼三件，索价三十四元，不贵不廉。热气袅袅，包尖细褶密叠，薄皮下隐约可见汤汁晃动。小心翼翼地送入口中，肉汁蓦然绽放，姜丝与鲜肉馅层层交叠，化作高妙之味。这是我在茶楼尝过最好的小笼包，足以比肩一流上海菜馆。单为这一笼，已值得再访这家门上标明「米芝莲师傅主理」的点心小馆。

林静

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