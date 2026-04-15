KellyChu - 纽约大都会馆藏 涵盖五大洲首饰史 故宫馆「琳瑯」展200珍品流光溢彩 | Executive日记
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香港故宫博物馆盈满珠光宝气，由纽约大都会艺术博物馆与香港故宫文化博物馆联合主办嘅「琳瑯－－纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」，呈献200件璀璨夺目、极具代表性嘅珠宝珍品。Kelly细心欣赏这些穿梭古今、横跨各地的首饰，了解到黄金宝石，唔单止靓咁简单，当中蕴含各地嘅精神文明面貌。
呢次展览，系纽约大都会艺术博物馆馆藏在粤港澳大湾区嘅首次亮相，亦标志着该馆首次以巡回展览形式，喺亚洲展出其丰富而全面嘅珠宝珍藏。展览精选咗约200件璀璨夺目、极具代表性嘅珠宝珍品，为香港首个以广阔嘅视野呈现珠宝及饰物文明史嘅大型展览。
展品来自五大洲文明、涵盖公元前2000年至21世纪、近4000年嘅首饰史。连同香港故宫文化博物馆梦蝶轩收藏同香港故宫文化博物馆贺祈思收藏中的珍品，以及由千灯室珠宝珍藏借出嘅重点展品，追溯饰品从古代文明到当代前卫设计嘅发展历程，彰显珠宝作为艺术与文化媒介嘅重要性。
港芭舞蹈员优雅「伴舞」
Kelly见到帝王从冠冕至足履，皆以巨幅金饰昭示权威；大将军腰间佩剑，镶满奇珍宝石，威仪赫赫；贵族腕间耳畔的镯环与金链，雕刻着爱神，寄寓人间的渴望；埃及人为木乃伊置备的陪葬饰物中，甲虫－－日出之神，象征复活与永生……满目彩光，睇过之后，连精神都充满了缤纷光芒，好靓又好有心思嘅策展。仲有一点抵赞，系会展播放巴哈嘅大提琴独奏曲同香港芭蕾舞团舞蹈员嘅优美舞姿影像，非常之优雅。
KellyChu
项链融入了女性人体像的元素。
古埃及的拖鞋及脚趾套金光闪闪。
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