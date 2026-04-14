林静 - 华富邨的天空 | 红棉树下

在华富邨长大，我度过了那样一个与海为邻的童年。



华康楼的小骑楼，是我的瞭望台，南丫岛像一头伏在海上的巨兽，教我既好奇又敬畏。东博寮海峡从不是一片单调的水，渔船驶过的白浪尾巴，能把一个小学生钉在原地看半天；货柜轮像七彩Lego从海平线驶来，总引得人想像那些货柜里装着何方的宝藏。最惊心动魄的，是有一回，一艘巨型航空母舰赫然闯入视野，祖母吓得惊叫，那一刻，我才隐约触碰到上一代亲历战祸的创伤烙印。



迁出华富邨多年，那片海峡的日落却从未淡出记忆。每当暮色袭来，蓝色千变万化，再转成夕阳的橙红，小小年纪不懂酒，但整个人沉醉于天地华丽的谢幕，满怀感恩。



风雨来时，瀑布湾平日不起眼的水流会化成万马奔腾的大白布帘，有一两次，甚至亲眼见过水龙卷在海面上移动，那漏斗般的巨影，比遇上UFO更稀罕。



也真是稀罕，华富邨的天空，从前就有个关于UFO的都市传说。



最近去看了一出延宕八年终于公映的电影《再见UFO》，才发现我与华富邨的往事，竟与银幕上的故事暗暗呼应。这部电影正是以1985年华富邨UFO目击事件为起点，讲述三个屋邨少年陈子健、何家谦与林可儿，目睹天空那团光芒之后，各自走上三条截然不同的人生路，在时代巨轮的翻滚下，一步一步告别童年的幻想与天真。



看戏时，我想起了祖母的尖叫。她害怕的不是航空母舰，而是战争在记忆深处烙下的那道疤痕。这出电影不也如此吗？它讲的不只是UFO，而是成长就是一次次幻想破灭，人如何在现实中渐渐遗忘了仰望星空的勇气。



有人说这戏是一部写给香港人的时代记忆，我觉得它更像一封写给自己童年和这座城市的情书。从前那个住在华康楼的小孩，此刻坐在戏院里，看着银幕上的UFO若隐若现，这刻才明白那是每个人心中不肯向现实屈服的自己。



林静