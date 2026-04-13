张诺 - 附证书的叉烧饭 | 任意行

从未吃过一碗饭，隆而重之，附上一张证书，属于我的这一碗，编号22145（爱爱一世㖞），记认是湾仔六国酒店出品：黯然销魂饭，只此一碗，一吃销魂！



想吃，也看季节，甚至缘份，皆因这一碗名物，期间限定。原因无他，只因伴饭的菜心必须当造－－爽脆、清甜、无渣，才配得上这销魂之作。所以，只有在秋风起至冬末这段黄金日子，方能一尝好滋味。错过了，明年请早。



这碗饭的食材，极其讲究。厚切叉烧选用最上等梅头猪肉，肉质爽口猪味浓，腌味尽显大厨手艺，烧工高超，焦角汁丰入口松化，脂肪与肉味在舌尖交织出「很罪恶但很快乐」的矛盾。太阳蛋是精选日本蛋，取其色泽红丽自然又蛋香足。米是顶级泰国丝苗米，粒粒分明，加入猪油，但干身爽韧，饭香脂香扑鼻。伴碟除了当造菜心，还点缀了澳洲洋葱粒，爽甜多汁，在浓腴中辟出一线清新。



至于灵魂的酱油，只用颐和园豉油，咸香中带深邃的甘甜，层层递进，低调而霸道地将所有味道统一起来。



饭店的建议食法：先拍照，挟开叉烧和菜，笃穿蛋黄与热饭拌匀，让每粒饭都裹满了烧猪油和蛋汁，然后细味品尝。



当你将蛋汁、豉油与米饭彻底拌匀，连同叉烧、洋葱与菜心一口送入，那种油润、甘香、咸甜交织的滋味，会让你瞬间明白何谓「销魂」。好吃得令人感动，却又因为知道错过今季便要再等一年，而隐隐生出几分黯然。这大概就是六国酒店这碗「证书饭」的魅力。



张诺