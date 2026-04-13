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李纯恩 - 太空回望 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
8小時前
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生活 专栏
內容

　　美国探月太空船「阿尔忒弥斯二号」完成创举返回了地球，四名太空人不用人拥簇搀扶，精神奕奕自行步出舱门。

　　在这次为期十天的旅程中，跟随相关报道，最喜欢追看的就是从距离地球40多万公里的外太空传送回来的照片，巨大的月球表面，远处是小小一颗蔚蓝色的地球，地球就像我们看惯的地球仪一样漂亮，山川海洋和白云构成了非常美丽的图案，非常小巧，非常宁静，一点都看不出里面正在发生着战争，炮火连天，难民成群。

　　据说最早冲出地球的太空人在太空回望地球的时候，最大的困惑是因为看不到地球上的国界而冲击了脑子里根深柢固的认知，那时正是东西方阵营冷战时期，国家概念十分强烈，即使飞上太空，也是为了战略竞赛。但当美国和苏联的太空人在外太空回望地球，地球是那么渺小，看不到国界，更遑论人类。在这一瞬间，固有的认知受到了巨大的冲击，许多人为的概念都被颠覆了。这些太空人回到地球之后，人生观和价值观都有了巨大的转变。

　　在浩瀚的宇宙中，地球本来就是一颗砂粒，生活在这颗砂粒上的人则觉得自己天大地大，各自划界，时而还要越界抢夺，抢到了便以为创了开疆辟土的丰功伟绩。这样的见识历代相传，几千年来成了脑子里的条件反射。直到有一天，你浮在外太空回头一看，或者借太空人拍回来的照片一看，多少国家概念，多少民族大义，多少的生死执着，还有这个主义那个坚持，忽然之间都风淡云清了。

李纯恩

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好好过日子