李飞帆 - Ideale Chef意美厨 ╳ Buffalo牛头牌 厨具家电2折起 | 企业热话

Ideale Chef意美厨联乘Buffalo牛头牌首次登陆新界东区举行厨具家电开仓大激减，由即日起至4月12日，全场货品2折起！限日限售产品以开仓超抵价发售，开仓价只需$12起！最后3天，万勿错过。



精选产品激减优惠包括易洁厨具低至$99、不锈钢厨具低至$149，另有多款小家电、保温杯、清洁用品以至浴室用品等。购物满指定金额即获指定赠品，数量有限，请即选购！



营业时间：上午9时至下午6时30分



地址：大埔富善街46-52号永富大厦地下A舖



查询：2638 9786