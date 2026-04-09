林静 - 假日咖啡漫游 | 红棉树下

过去的长假，没有抢机票，也没有赶行程。留在香港，第一个节目，就是去西九文化区的咖啡节。



大草地上散落着八十多个本地与国际精品咖啡摊档，不觉拥挤，只有咖啡香与笑声交织的慢活气息。游走其中，像翻着一本流动的咖啡杂志，每页都是惊喜。



先到Knockbox Coffee，主理人Laughing哥是多届香港咖啡师大赛冠军。他冲煮咖啡时神情专注，分三次注水，细腻带出咖啡的酸度、豆香与回甘。手冲入口，果酸明亮，尾韵干净。



接着被一阵笑声吸引，韩国品牌Default Value的Benny正热情介绍他的创意作：白泡菜糖浆咖啡。听到「泡菜」二字，起初有点却步，谁知第一口便改观。微甜的发酵香气轻柔衬托咖啡的坚果调，没有预期的咸辣，反而清爽有趣，颠覆了味蕾的想像。咖啡上那层蜜糖泡沫，更让整杯饮品像一件小艺术品。



然后循着一股花香，来到东莞的「3C」。主理人Joyce把白兰花与香蕉融入咖啡，取名「有蕉气」。一靠近，便闻到那股熟悉的、属于香港夏日的清香。喝下去，花香含蓄地缠绕在咖啡的苦甜之间，像在杯中绽放一朵素白的花。



三杯咖啡，三种性格－－本地冠军的扎实、韩国Oppa的玩味、东莞女孩的细腻，全赖咖啡师的创意和塑造。唯有在咖啡节，才能够一次过品尝。



林静