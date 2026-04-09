Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 假日咖啡漫游 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
22小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　过去的长假，没有抢机票，也没有赶行程。留在香港，第一个节目，就是去西九文化区的咖啡节。

　　大草地上散落着八十多个本地与国际精品咖啡摊档，不觉拥挤，只有咖啡香与笑声交织的慢活气息。游走其中，像翻着一本流动的咖啡杂志，每页都是惊喜。

　　先到Knockbox Coffee，主理人Laughing哥是多届香港咖啡师大赛冠军。他冲煮咖啡时神情专注，分三次注水，细腻带出咖啡的酸度、豆香与回甘。手冲入口，果酸明亮，尾韵干净。

　　接着被一阵笑声吸引，韩国品牌Default Value的Benny正热情介绍他的创意作：白泡菜糖浆咖啡。听到「泡菜」二字，起初有点却步，谁知第一口便改观。微甜的发酵香气轻柔衬托咖啡的坚果调，没有预期的咸辣，反而清爽有趣，颠覆了味蕾的想像。咖啡上那层蜜糖泡沫，更让整杯饮品像一件小艺术品。

　　然后循着一股花香，来到东莞的「3C」。主理人Joyce把白兰花与香蕉融入咖啡，取名「有蕉气」。一靠近，便闻到那股熟悉的、属于香港夏日的清香。喝下去，花香含蓄地缠绕在咖啡的苦甜之间，像在杯中绽放一朵素白的花。

　　三杯咖啡，三种性格－－本地冠军的扎实、韩国Oppa的玩味、东莞女孩的细腻，全赖咖啡师的创意和塑造。唯有在咖啡节，才能够一次过品尝。

林静

最Hit
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
7小時前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
8小時前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
9小時前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
16小時前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
10小時前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
11小時前
星岛申诉王 | 复活节包裹逾期未取爬满蛆虫 自提点职员呻：网购生果出晒水好臭！
申诉热话
6小時前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
18小時前
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
02:22
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
海外置业
18小時前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
2026-04-08 21:00 HKT
更多文章
林静 - 红棉有信 | 红棉树下
　　春日赏花，原是约定俗成的雅事。几位朋友早早约定3月初往石岗军营看红棉盛放，那里广植木棉树，一到春日，同时怒放，红遍半空，最是壮观。夹日子不容易，终于敲定3月底同游，谁料上周网上流传，石岗一地红，原来花不等人，一夜尽下。众人只好放弃原先计划，指望明年。 　　说起石岗军营的红棉夹道，两侧各有20棵木棉树，长约50米的花道，花开时如亿万华灯，烧空尽赤。屈大均曾咏西江两岸木棉：「西江最是木棉多，
2026-04-02 02:00 HKT
红棉树下