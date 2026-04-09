KellyChu - 「树博士」揭气候变化搞乱生理时钟 木棉树惊现「花叶同现」怪象 | Executive日记

春天万物复苏、充满生机，系一年四季当中嘅赏花好时节，除咗Kelly昨日讲到嘅鱼木，鲜红灿烂嘅木棉亦在市区常见。木棉花期通常在每年3至4月，但以往冬天落尽叶、春天一片红嘅美景，今年却变成「一半绿叶、一半红花」嘅怪象。学者直言，木棉嘅生理节奏被打乱，「好明显系气候变化搞鬼」。



去年Kelly在街头漫步，见到棵棵木棉齐开花，火红花海美不胜收，今年却美景不再，有些可惜。教育大学「树博士」詹志勇同Kelly解释说，因为寒冷日子越来越少，打乱咗木棉生理节奏，本应冬日落叶、春日繁花，而家变成新旧叶「同场」，观赏性就会大打折扣。佢坦言话呢个现象好明显系气候变化搞鬼，「就好似生理时钟被扰乱一样」。



事实上唔止木棉，其他树木都「乱晒大龙」。凤凰木本应初夏开花，依家花期延长到夏末甚至初冬；杜鹃更夸张，原定4月盛放，今年2月就抢闸出场。詹博士话，植物感应到暖化便会作出反应，「精明」地调整生长策略－－少落叶其实系节约资源，唔使耗费大量能量长新叶，仲会回收氮、磷等元素留待之后长新叶用，如今木棉树正由落叶树慢慢转变为半落叶树。



呢个转变对生态都会有连锁影响。木棉提前开花，蜜蜂同雀仔嘅食物资源就会减少；气温忽高忽低，更可能影响佢哋嘅寿命。Kelly觉得，睇树开花看似小事，原来系大自然向我哋发出嘅警号——气候变化唔再系远方嘅新闻，而系街边一棵树、一片花瓣嘅改变，无论对大自然嘅小动物，抑或是人类嘅生活，都带来影响。



KellyChu