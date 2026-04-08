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小董 - 中药会升高血钾吗？ | 轻松养生

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小董
2026-04-08 02:00 HKT
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生活 专栏
內容

　　小董的癌症病人不少，因不同原因而需要长时间调理身体的也有许多，在中西结合治疗下，他们的病情得到很好的效果！我从来都不会说这只是中医药造的福，而是告诉病人咱们各取所长、各有优点，把最好的都用上了自然看到成绩。可就是偏偏有那些还活在殖民时代的西医们，总喜欢把病人的肝酵素升高、血钾升高来归咎于中医药，这种「莫须有」的罪名令我很是烦厌，皆因这既不文明又井底蛙的几句诋毁说话，直接把原本好好的病者给吓破胆，二话不敢说便停了救命的中药，却完全不老实地告诉他们化疗药的毒性才是真正的罪魁祸首！把贤臣干掉了，留下宦官之祸。小董研究百篇科学文章，总结如下，望大众能清晰之外，也给信口开河的那些研读西方医学家参考。

　　下面这些常见中药材，容易升高血钾，尤其肾功能不好、正在吃保钾利尿剂或沙坦和普利类降压药的人要格外小心：

　　一、含钾量高、易致高钾的中药：

　　1.利水渗湿类。如茯苓、猪苓、泽泻；玉米须、冬瓜皮。

　　2.补益类。如人参、西洋参、党参、黄芪；熟地、山药、枸杞子、杜仲。

　　3.平肝类。如山茱萸、五味子、覆盆子；牡蛎、龙骨、石决明。

　　二、特别危险、更易升高血钾的：

　　甘草：长期或大量用会导致假性醛固酮增多症，水钠潴留、血钾明显降低后反跳升高，还可能心律失常；夏枯草：钾含量很高，肾病患者慎用。

　　哪些人最容易出事？

　　慢性肾病、肾功能不全；糖尿病肾病、少尿/无尿。中药不是越补越好，肾病、心脏病患者必须在有经验的中医师指导下用。若出现手脚麻木、乏力、心悸、胸闷，要立刻查电解质，警惕高钾血症。

　　假如你或身边的亲朋戚友也需要长期服用中药的话，请细阅中医师开出的处方！近年很多中医师不知因为甚么原因，会把同一张处方重复十遍，我猜是因为「懒惰的缘故」，在电脑上只需按一键，方子便出来了！不专业更是不负责任的害群之马！请记着，中药材不是毒，胡乱开药的才是毒虫！血钾或肝酵素异常只会在长期不恰当使用中药时才会发生！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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