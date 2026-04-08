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嘉洛 -《JIMMY O. YANG 欧阳万成FINALLY HOME》为演出式电影提供新方向 | 嘉洛的光影世界

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2026-04-08 02:00 HKT
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　　演出式电影（concert movie）存在于现场表演与电影叙事之间，能为艺人和观众带来不少回忆。这类电影模式最早始于上世纪40年代，首部作品《Adventure in music》片长1小时，摄制10位音乐家演奏古典音乐。其后59年《Jazz on a summer's day》及70年的《胡士托音乐节》均是以纪录片方式记录台前幕后一切。随着电视影音效果日佳，演出式电影开始移植至电视直播或制作影音产品销售为主。近年这类电影再迎来了巨大复兴，关键在于《Taylor Swift：时代巡回演唱会》（Taylor Swift：The Eras Tour）出现。

 　　Taylor Swift制作《时代巡回演唱会》电影版，旨在将这场爆满、人气演唱会带给数百万买不到票的歌迷。她利用这空前需求，绕过传统片厂，自己摄制电影，直接与AMC影线谈判，以每张13至19美元较高票价让歌迷观赏，她亦获更高利润分成，这彻底改变了艺人发行演唱会内容普有方式。影片放映时成功打造了一场「社群」活动，鼓励粉丝场内载歌载舞，共同分享体验，造就了影片全球票房逾2.67亿美元，远超过米高积逊遗作《This is it》2.61亿美元。

　　《JIMMY O. YANG 欧阳万成 FINALLY HOME》亦明显受到《Taylor Swift：时代巡回演唱会》影响。他将去年6月红馆5场共3.5万观众参与、结合了烟火、歌曲跟惊喜客串艺人的栋笃笑演出，剪辑成包含幕后花絮、个人访谈等现场表演无法提供的主题元素（香港味）二次创作，影片首度在香港独家戏院及北美院线上映，希望将演出式电影的内容空间由音乐扩阔至喜剧笑话，这跟占士金马伦今年制作的《BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT巡回演唱会（3D现场版）》亦一样，只是后者走电影技术层面方向。

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