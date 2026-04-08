莫颖姗 - 复活兔与红萝卜 | 营爆生活

这个复活节连清明节难得有5天假期，笔者和很多家长一样，努力寻找不同活动让小孩子更深化其生活体验，而3岁女儿最喜欢喂兔子吃红萝卜！



一提到红萝卜，除了想起是兔子的食物之外，很多人对其刻板印象就是「对眼睛好」，其核心营养就是胡萝卜素（Beta-carotene）。胡萝卜素经吸收后，会按需求转化为维他命A，有助预防夜盲症，同时能强化呼吸道黏膜，增强抵御病毒的能力。



除了胡萝卜素，红萝卜还含有：



‧木犀草素（Luteolin）：研究显示其具有抗发炎及保护神经的作用。



‧膳食纤维：每100克含2-3克纤维，促进肠道蠕动，有助于稳定血糖及降低胆固醇。



不同的烹饪方式亦会影响其吸收。研究显示，红萝卜在经过快炒后，胡萝卜素的吸收率（Bioavailability）可高达75%；相反，生吃红萝卜的吸收率仅约11%。这个显著的差异源于胡萝卜素属脂溶性，适量的油分能帮助胡萝卜素在肠道中被有效吸收。此外，加热烹煮能破坏植物细胞壁，释放出更多被锁在纤维里的胡萝卜素。



饮食建议：



‧配搭油脂：煮食时加入适量植物油，例如红萝卜丝饼、炒米粉等。



‧避免过量：一般建议1天最多吃2至3条，若短期内摄取过量，皮肤可能会暂时变黄（胡萝卜素血症），只要暂停食用即可恢复，但患有慢性病人士就更应留意份量。



莫颖姗