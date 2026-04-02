KellyChu - 少爷啤「经典淡爱尔」 $18惊喜登陆7 - Eleven | Executive日记

近年市面出现不少本地手工啤酒品牌，当中自2013年创立嘅少爷啤可谓先驱，佢哋大胆创新，打造多元本地啤酒，从经典啤酒到创意季节限定系列应有尽有，当中王牌酒款「经典淡爱尔」一直深受爱戴，更于多个国际及本地啤酒比赛中屡获殊荣。即日起全新500毫升大罐装「经典淡爱尔」于全线7-Eleven便利店上架，以$18惊喜试饮价登场，让大家随时随地都可尝到独具匠心嘅世界级精酿啤酒。



少爷啤「经典淡爱尔」5.0%酒精浓度适中、口感清爽轻盈、调性优雅怡人，吸引各类啤酒爱好者。酿酒师严格挑选麦芽与啤酒花达致完美平衡：扎实嘅麦芽基底带来干净细腻饼干与轻微焦糖香气，提供温润稳定支撑，并以天然原料完整呈现麦芽与啤酒花嘅原始风味；啤酒花干投充分释放美国西岸顶级啤酒花魅力，释放出浓郁嘅西柚、热带果香与优雅花香；入口清新活泼苦韵平衡，收口干爽俐落余韵悠长，适合大众口味。



KellyChu