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李居明 - 婴儿床母「百无禁忌」四字平安诀 | 李居明大师会客室

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李居明
2小時前
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生活 专栏
內容

　　前几日，阿旦郑丹瑞先生作客《潮爆开运王》商台节目，第一件事就是要恭喜他荣升外公！以八字论，阿旦属火，金为太太，金生水为女儿，女儿再生婴儿便是水生木。所以阿旦的孙儿，在命理上是他的印星「木」，生旺了阿旦的「火」，加上接下来两年又是火年，他现在是「身强」。过去阿旦常自谦是「小男人」，其实是因为身弱。但现在不同了，所以大可以大胆一点！

　　大家知道阿旦现在转跑道，从电影、电台跨足音乐剧，这在五行中属「金」，代表赚钱与成就。电影属火，所以我鼓励他在2026、2027年要再出来大展拳脚。因为他接下来有很多大Show，所以，我称阿旦为「骚王」，更要把「骚」写成「须」，暱称是「须王」！在五行中，须代表「木」，代表有「木」来助阵，这位「须王」未来的演艺事业定能愿望达成！

　　大家记住，当你见到刚出生不久的婴儿时，一定要说反话，讲句「好丑样」，千万不可赞他漂亮。而且不用公布他的名字，只叫阿猫、阿狗、猪仔等乳名，天生天养，才不招鬼神的妒忌，这是民间信仰与玄学的秘笈。

　　我赠刚刚荣升外公的阿旦四个字「百无禁忌」！传统文化人认为初生婴儿由「床母」照顾，只要由最亲的长辈或父母，亲手用毛笔一气呵成、由左至右写下这四字贴在床头，婴儿晚上哭闹或麻烦事，通常这四字就能搞定。其实，这动作等如密宗「剑指」，由左至右横扫，可打破一切障碍。如果婴儿正好睡在五黄二黑位，也会令他吵闹不安，所以，传统文化给婴儿带金锁在脚上，金可化五黄二黑，令婴儿不会有病痛。「百无禁忌」四个字深藏古文化智慧！

　　进入四月开始密切注意，万众期待的「新光当代粤剧节」来了！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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2026-03-25 02:00 HKT
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