KellyChu - 长江集团第26度蝉联三甲 膺公益金最高筹款机构第3名 | Executive日记

长江集团于2024/2025年度荣膺公益金最高筹款机构第3名，系第26度蝉联三大最高筹款机构之一。事实上，长江集团一直同公益金合作无间，早于1999年起，集团已透过不同筹款活动，配对公众给予公益金嘅捐款，当中包括多次于公益金年度电视筹款节目启动「长江捐款热线」。



近年，长江集团5度携手李嘉诚基金会加码「双倍」配对公众捐款，先后惠及「公益金及时雨基金」、「公益金及时抗疫基金」及「公益金及时医疗援助基金」。在「双倍配对 1元变3元」模式嘅效应下，即使近年经济低迷，仍能鼓励众多善长慷慨解囊，推动「长江捐款热线」创出历来最高善款纪录。



于2024/2025年度内，长江集团除咗联同李嘉诚基金会「双倍」配对捐款予「公益金及时雨基金」外，亦继续支持其他多项公益金筹款活动，如便服日、百万行、公益金东亚慈善高尔夫球赛，及商业及雇员募捐计划 （包括雇员乐助计划、绿色低碳日及公益行善「折」食日） 等。



值得一提嘅系，近日长江集团主席李泽钜嘅孩子也与公益金结缘。李泽钜其中一名孩子早前在汇丰银行之抽奖活动幸运中得价值10万港元金币，其后决定捐予公益金。



这位中奖嘅孩子多年来耳濡目染，对公益金特别有印象，遂希望小小心意能为帮助社会上有需要人士略尽绵力。其善行正是延续父亲及祖父对公益金嘅支持。



KellyChu