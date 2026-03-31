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林静 - 悬浮的土豆 | 红棉树下

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林静
14小時前
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生活 专栏
內容

　　Art Basel艺术展上，胡尹萍的作品《土豆是长在树上的》吸引了无数观众驻足。那一垒垒悬在半空的「薯仔」，长着绿叶，垂着块茎，离地生长，超现实得近乎像在童话故事中的境界。有人踮起脚尖伸手触摸，仿佛想确认这份想像的真实。艺术若能在喧嚣中提醒人们精神层次的存在，这作品做到了。

　　这份想像的源头，竟是一个美丽的误会。一个在城市生活的孩子以为土豆长在树上。艺术家胡尹萍由此察觉，城市人对食物的理解往往止步于超市货架，于是邀请真正耕种的妇女，用针线织出她们熟悉的作物，重新建立人与土地的连结。来自一百多个乡村的妇女，以毛线为媒介，将自己的记忆与观察编织进这些悬浮的土豆之中。

　　然而，这件作品只是冰山一角。它背后藏着一个历时十年的温柔「谎言」－－「胡小芳」项目。2015年，胡尹萍回四川老家，发现母亲和镇上妇女以极低廉的价格出卖手艺，她不忍母亲的时间被廉价收割，便请朋友扮演法国公司代理人「小芳」，用更高价格收购她们的编织品。这个善意的谎言像毛线球般越滚越大，从母亲扩展到小镇阿姨，再延伸至全国各地妇女。她们从编织帽子开始，到比基尼、家旗、理想生活的「标准配置」，创作力被层层激发。

　　这些走出乡间传统、晋身现代艺术之作，广受好评，有人赞叹「好厉害的手艺人好丰富的创造力」，有人感慨「展览只是一根温暖的线头」。确实，毛线串起的不仅是作品，更是一个西南乡镇妇女的想像世界。她们在农忙与带孩子的间隙，用针线织出对生活的理解。卖猪肉的阿姨织出猪大肠，有人织出骂坏人的脏话，有人织出保护家人的武器。这份创造，让曾经在国营螺丝厂集体下岗的她们，重新找到了归属与尊严。

　　胡尹萍说：「艺术的价值不是艺术家做了甚么作品，而是作品如何成为推动艺术的原动力。」那些悬浮的土豆，看似离地生长，实则扎根于最朴素的土地与人情。

林静

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