月理万机 - 机场与艺术发展并驾齐驱 | 月理万机

香港国际机场自2025年起推出「机场城市」发展蓝图SKYTOPIA，目标不止是提升基建，更是借着香港独一无二的优势，推动机场发展成为具吸引力的世界级瞩目地标，服务全球旅客及本地居民。香港凭借容许艺术品免税进出、自由跨境流通的制度优势，现时已成为全球第二大一手高端艺术品交易市场，亦是连接中国内地与世界其他地区的重要枢纽。机场SKYTOPIA提供快捷先进的物流配套，以及亚洲国际博览馆的艺术展览设施，正正是发展香港艺术生态圈的理想地方。



本月，这项策略发展迈向另一重要里程－－香港机场管理局与Eythos签署营运SKYTOPIA艺术与珍品仓储设施的合约。Eythos为一间专门保管艺术珍品及高价值资产的营运商。仓储设施位于机场一座现有的独立大楼，设施总楼面面积约53000平方呎，专为艺术珍品及高价值资产而设，预计于2027年年初投入运作，将提供博物馆级别收藏空间及私人鉴赏室，设有专业的物流和增值服务，配合收藏家、机构及艺术专业人士需求，提供一站式支援，让他们可以更轻松、更安全的方式鉴赏珍藏及进行交易。



新项目将成为艺术生态圈的核心组成部分，日后艺术生态圈将与SKYTOPIA的游艇港湾、酒店、商用航空中心等高端项目同步发展，以发挥协同效益，凭借独特的国际艺术与文化交流中心魅力，吸引全球高消费社群、投资者及文化爱好者访港。



此外，我们计划于今年就SKYTOPIA水上主题项目收取发展意向书，建设全港最大的港湾，让业界有更多空间与资源拓展多元化的游艇及水上休闲活动，发展SKYTOPIA为世界级海滨地标。展望未来，香港国际机场将继续与业界携手合作，多元发展，积极为香港长远竞争力及国际地位注入新动力。



香港机场管理局商务执行总监

陈正思

