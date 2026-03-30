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张诺 - 点心初哥 | 任意行

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张诺
6小時前
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生活 专栏
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　　每次到茶楼叹一盅两件，最完美的句号，是来一碟皮滑香味浓的芝麻卷。上周朋友约到旺角MOKO商场新开张的美心皇宫，跟师傅学做点心，其中一款就是芝麻卷。自己动手做，自食其味，又比较朋友的作品，好玩的一个下午。

　　当日很幸运得到在胡志强和关顺发两位师傅悉心指点，先学南瓜皮咸水角，再做芝麻卷。

　　芝麻卷的材料简单，但要做皮滑溜，甚考工夫。首先分别开好荸荠粉浆和黑芝麻浆，再将两者慢慢搅拌至均匀不见粉粒，耐性和手力缺一不可。拌好的粉䊢须带黏性，倒入金属盘中铺成薄薄一层，再大火蒸数分钟。最好是自然冷却后卷成「菲林卷」，冷藏凝固后再卷亦可，但口感会不同。

　　南瓜皮咸水角的工序较多，先煮馅料，材料包括牛油、淡忌廉、淡芝士、粟米粒、荸荠肉与冬菇，煮好后最后拌入南瓜籽增添口感。南瓜包的色泽原来本自鲜榨的红萝卜汁，全天然成分，再加入面粉、糖、猪油等，制法跟咸水角相似，但这款的馅料是全素。

　　师傅帮我们将南瓜咸水角炸至金黄色后，以薄荷叶装饰，一丝不苟。看到一大盘造型可爱，喜气洋洋的南瓜咸水角，别人或以为是大师之作，原来出自几个鸡手鸭脚但用心做到最好的点心初哥，期待可以再次上堂，学做虾饺和肠粉！

张诺

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2026-03-27 02:00 HKT
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