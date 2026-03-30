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KellyChu - 中银香港全力支持种5000树苗 植树日响应国家绿色发展 | Executive日记

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KellyChu
6小時前
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　　中银香港全力支持、「绿的欢欣」主办嘅「香港植树日2026」喺日前举行，各界热烈响应，近2000人喺西贡蕉坑种植5000棵华润楠、米碎花、大头茶、岭南山竹子等7种本地原生树苗，提升生物多样性。政务司司长陈国基、中联办秘书长王松苗、中银香港副董事长兼总裁孙煜等一众嘉宾齐齐落手落脚，为打造绿色环境出一分力。

　　活动汇聚政府部门代表、驻港机构代表、解放军驻港部队官兵、纪律部队、学生同工商界等团体一齐动手。陈国基致辞时话，植树日唔止系年度盛事，更系香港上下一心，响应国家绿色发展嘅具体行动。特区政府会全力推动减碳，目标2035年前将碳排放减半，2050年前实现碳中和。

　　中银香港副董事长兼总裁孙煜话，集团一直将可持续发展纳入核心策略，积极推动绿色金融，服务国家「双碳」目标。佢希望市民可亲身感受自然之美，同时为香港种下希望，奠定更可持续嘅发展根基。群力资源中心会长戴德丰话，亲手种树唔止系传递绿色理念，更系为香港可持续未来出一分力。

KellyChu
 

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