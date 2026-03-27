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邓达智 - MOKO 美心干蒸牛肉烧卖 | 智智乐GO

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邓达智
2小時前
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　　看照片，大概看出笔者对虾饺情有独钟；跟干蒸牛肉烧卖放在同一点心笼内，拍照片的中心角度，亦是虾饺。鲜虾爽脆，虾饺juicy，从小至爱；喜爱点心亦包括糯米鸡与炸両。近年有点改变，间中亦会点生竹牛肉。可能烧卖不是我的那杯茶，干蒸牛肉烧卖也不太碰。

　　那天下午事忙，赶不及参加旺角东MOKO「美心皇宫」的点心制作课，这堂课可是由资深的关顺发和胡志强师傅亲自教授美心Fans点心制作课程。直接参与黄昏时份的晚宴，途经开放式透明玻璃厨房，直视刚刚上完点心课的靓仔靓女们，喜气洋洋嘻嘻哈哈，直觉师傅经验丰富，脾气温和且幽默感重。难得机会，边饮茶边学整点心，都咪话唔盏鬼！

　　立即报名，下一波学造虾饺、油条、布拉肠及干蒸牛肉烧卖。学识整油条，加布拉肠粉浆同蒸即成炸両。干蒸牛肉烧卖？不是跟自己不投缘吗？之前几十年都系，吃过MOKO美心皇宫的出品，吃出与众不同，吃出满心喜悦。先行学整点心的师兄师姐们提醒：这号干蒸牛肉烧卖好吃，必吃⋯⋯心谂：真唔真啊？好食得过山竹牛肉？有理冇理，先吃虾饺，再吃山竹牛肉然后干蒸牛肉烧卖；WOW……立即吃出自己从来失觉的美味，山竹牛肉湿润且软腍，干蒸牛肉烧卖干身，吃来爽口，咬落一啖是一啖，嚼劲非凡。

　　犹如发现新大陆，MOKO美心现场手造，即点即蒸的点心回复旧时茶楼美味再接触。香港过去茶楼的点心限于早上一盅两件，顶多延续至午饭时间部分供应，现时加码，点心供应至下午茶时份四点钟。想起2000年初，未算中古时代；广州人黄昏五点已开餐吃晚饭，入夜八点时近食消夜；除了饮茶吃点心，更有歌伶唱粤剧娱宾，颇具特色。MOKO美心皇宫的点心新鲜味美不单止，性价比高，价钱媲美深圳一流餐厅，毋须北上，留港消费有数维！

邓达智

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