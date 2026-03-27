查小欣 - 学做点心 | 查乜料

在旺角MOKO美心皇宫学做点心，先学整南瓜饺，第一个步骤是煮馅料，用牛油、淡忌廉、芝士碎及调料炆粟米粒、荸荠肉、冬菇，最后混入南瓜籽，放入雪柜备用，开始搓饺皮，将面粉、糖、猪油等加入南瓜蓉中，讲似容易，但每次加材料都要将其使劲搓匀，我们三人一组，分工合作，每人搓一部分，边做边影相，笑声震天，在胡志强师傅和关顺发师傅手把手耐心指导下，终于搞掂饺皮，然后放入雪柜过夜，时间关系，已有事先准备好的面团，将其搓成圆条，分成30克一粒，压成圆形，包入15克馅料，一粒共重45克，贪玩，做了个60克特大的，画上南瓜纹，用大油炸，再缀以薄荷叶，大功告成，橙澄澄的南瓜饺非常可爱，非常有满足感，吃起来特别滋味。



继而学做传统芝麻卷，最关键步骤是将雪白的荸荠粉浆和黑芝麻浆调到极匀浑，才有软滑口感，黑白浑至有张力，便注入长方形盘中，薄薄一层，放入雪柜，凝固后，取出，卷成「菲林」，入口芝麻味浓，有如软啫喱，诱惑大家不理即将吃美心皇宫即烧乳猪和烧鹅，连吃多卷菲林。



一个下午飞快过去，学做两款点心，学费每人$450，包括围裙、证书，美心皇宫100元饮食礼券，还有一大盒亲手做的点心，好适合一家大细、公司team building及朋友欢聚。



查小欣