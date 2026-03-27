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李纯恩 - 扬州「三头宴」 | 好好过日子

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李纯恩
2小時前
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生活 专栏
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　　几个月前在筹备这次扬州团的时候，跟内地接待公司的陈总选择当地餐厅，陈总说起淮扬的「三头宴」，我说这个太好了。

　　淮扬菜里的「三头宴」是经典，三头者，猪头、鱼头和狮子头是也。我们选择的餐厅之中有一间专做地道淮扬菜的饭店叫「运河宴」，他们会做「三头宴」，马上提早订了位。到扬州第二天晚上，到了「运河宴」，餐厅临在运河边上，夜景壮丽。我们到的时候，宴会厅里已布置妥当，当晚菜单如下：三湾锦绣八味碟（冷盘）、砂锅蹄花老鸡汤、芙蓉鸡粥、炒敲虾、一把胡椒炒软兜、清炖扬州狮子头、板栗焖宝应甲鱼、传统扒烧整猪头、鸡汤火腿煮干丝、珍品拆烩鲢鱼头、咸肉河蚌炒菜心、紫菜苔水芹百页、生煎包、翡翠烧卖、扬州炒饭、文丝豆腐、赤豆元宵。

　　一桌菜样样精彩，纸短话长，不及细表，只挑「三头」来说。最先上的是狮子头，一个大砂锅，里面有十个清炖狮子头。狮子头鲜美松软，入口溶化。我问侍应领班，这狮子里头肥肉瘦肉如何分配？回说三七开。我说不像，她便去问厨师，回报原来是五五开。难怪。随之端来的是扒烧猪头，猪头大如脸盆，红光耀目，端上来颤颤然隆隆然，气势迫人，见者哗然，还未吃已是先声夺人。猪头红焖得酥而不烂，猪脸肉肥而不腻，夹在荷叶饼里，配以大葱芯和腊八蒜，丰腴美满，好吃得不得了。吃了猪头，隔了几道菜又上鱼头。好大一个花链鱼头己经拆散去骨，鱼头肉拢成一堆，跟鲍鱼海参大葱红烧，味道浓厚，胶汁粘唇，鱼肉鲜滑，也是一吃难忘的珍品。

　　这一顿晚饭，真是吃出了淮扬菜的精华，不枉这一趟烟花三月下扬州。

李纯恩

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