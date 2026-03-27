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何明新 - 林则徐史迹径－－尖沙咀和官涌炮台 | 猛料阿Sir讲古

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何明新
2小時前
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　　林则徐在虎门销鸦片后，他代道光皇帝写信给英国维多利亚女皇说明中国严禁鸦片烟条例，及要求她禁止其国民在中国贩卖鸦片－－「檄谕英国女王维多利亚文书」。另一方面，为防御英军进犯，加强珠江口沿岸（包括现在的九龙半岛）的军事防卫，他与两广总督邓廷桢于1840年在尖沙咀山（讯号山、黑头角）兴建尖沙咀炮台（惩膺炮台），位于今之1881旧水警总部；又于官涌兴建炮台（临冲炮台），位于今之佐敦佐治五世纪念公园。尖沙咀炮台派驻武官「千总」一员，带领130名士兵镇守；官涌炮台派驻陆军「把总」一员，带领73名士兵防守。鸦片战争爆发之初，广东沿海防守比较严密，英军不敢进攻这两座九龙半岛炮台，而是沿海路北上。可惜后来接替林则徐的钦差大臣琦善错误地把这两座炮台的人员和可移动的枪炮撤往深圳南头古城。1841年1月25日英军登陆香港岛水坑口Possession Point（今之上环水坑口街Possession Street），3月23日占领尖沙咀和官涌炮台，5月24日炸毁官涌炮台及随后拆毁尖沙咀炮台，砖石运往香港岛。

　　香港英治时期充斥了林则徐的世界观。他通过翻译西方刊物和书籍，以开放态度了解西方。政治家魏源把他翻译的书刊编成百卷的《海国图志》，启发了晚清的洋务运动和日本的明治维新；七败英军事件等一律不准讲，1959年上海海燕电影厂拍摄的《林则徐》电影也禁止在港上映，使很多人完全不知道林则徐在香港的海防建筑及曾大败英军等事迹。其实在另一方面，当时英国人是非常敬佩林则徐，这样可在曾任英国驻广州公使和英国在中国商务总监的香港第四任总督宝灵John Bowring（1792－1872年），1852年12月14日在「英国皇家亚洲学会」发表的《钦差大臣林则徐的生平及著述》看到，高度评价林则徐的思想、品格及其影响，形容他爱国、廉洁、睿智和正直。他的格言被家家户户高高挂在墙上，包括「海到无边天作岸，山登绝顶我为峰」等，而其中名言「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之」正是林则徐的写照，他呕心沥血对国家有利的事，置生死于度外。

　　为了展示该段不平凡历史和林则徐的事迹，「佐治五世纪念公园」应正名为「林则徐纪念公园」，而官涌和尖沙咀炮台原址也应连接成为一条「林则徐史迹径」，不要让这么重要的历史事迹流失。

何明新
 

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