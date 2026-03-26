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杨立门 - 「口」不暇给 | 慢活时代

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杨立门
2小時前
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生活 专栏
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　　去过各地的「美食之都」后，始终认为香港才是真正的世界美食之都。最近米芝莲指南公布了2025年香港上榜的餐厅，有7家三星、11 家二星和60多家一星，每星期去试一家的话，一年也试不完。香港的餐厅名单比别处优胜之处，是有齐世界四大流行菜系（即中、法、意、日）的菜式，十足国际化。我曾光顾的不少也上了榜，觉得它们都实至名归的。但人的口味毕竟主观，有几家的出品我认为真的不怎么样，而我眼中十分出色的那几家，又偏偏不上榜。

　　能「摘星」的绝大部分是高档餐厅，但亦有几家较亲民的，例如一星的何洪记、彭庆记、一乐烧鹅等。至于二星和三星那几家，晚餐的人均消费动辄过千元，普罗大众未必去得起。但米芝莲有个「必比登美食推荐」，是个平价版美食指南，榜上有60多家食肆，都是平民化至中档级别，荷包不用受罪，很值得一试。

　　中国内地的米芝莲餐厅就真的浩如烟海了，共有530多家星级餐厅分布于各大一二线城市，我随便搜寻他们的网页，见到光是福建的厦门、福州、泉州和宁德，加起来已有几十家。除了米芝莲，中国还有个黑珍珠餐厅指南，覆盖内地32个城市，最新的上榜餐厅有263家，因为评审的都是华人，可能更切合中国人的口味。我去过几家在深圳和北京的，真是名不虚传。

　　看过这些排名榜后，惟有叹一句人生苦短，哪有可能在有生之年把中国的美食尝遍？

前资深公务员
现任时事评论员
音乐人
杨立门

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