张诺 - 方寸见二石 | 任意行

北上长沙，朋友问我此行所为何事？我答：「为看两块石头。」一块是齐白石，一块是傅抱石。这两块「石头」，此刻正在湘江之畔的湖南省博物馆，合体为「南北有二石」大展。



说来惭愧，平日在香港，吃喝玩乐的场合去得多了，精神上的飨宴反倒稀疏。此次北上，说是为看展，不如说是为寻求一次精神上的提升。走进展厅，两位大师的作品陈列，齐白石的雄浑与傅抱石的雅逸，在同一时空中对话。



我在两方印前伫立良久。



一方是傅抱石的朱文印「往往醉后，苦瓜有诗」。印文疏密有致，留白处空灵通透，仿佛能看见那微醺的画家，在醉意朦胧中捉刀代笔，刻下酣畅。傅抱石自号「印痴」，一生治印数千方，刀下线条爽利劲健，却又透着浓浓的书卷气。他曾说：「篆刻是在方寸之中蕴藏宇宙之大。」这方「往往醉后」，何尝不是他艺术境界的写照？醉非真醉，而是忘却尘俗、回归天真的状态。他的山水画作，往往在这种醉意中诞生，元气淋漓，浑然天成。「苦瓜诗意」，想来是对苦瓜和尚石涛的致敬，那一脉相承的文人风骨，尽在不言中。



另一方是齐白石为友人仲钦所刻的白文印「不退菩提心」。白石老人的印，向以「胆敢独造」著称，单刀直冲，如快剑出鞘。这方印却多了一份沉潜内敛。六字排布，疏密参差，线条朴拙苍劲，仿佛一位历尽沧桑的老者，在尘世喧嚣中守住心底那一点光亮。「不退菩提心」－－不褪的慈悲，不灭的初心。从木匠到巨匠，齐白石一生保持着对民间生活的热爱与对艺术的赤诚，这方印，正是他人格的注脚。



两位大师，起步皆追摹赵之谦、黄牧甫，而后各自开疆拓土。齐白石以木匠之腕，运刀如笔，开创前无古人的写意印风；傅抱石以画家之眼，精准把控印面质感，将文人篆刻的书卷气推向极致。一雄一秀，一刚一柔，却都在方寸之间，刻下了对人生的领悟。



「不退菩提心」，是齐翁一生坚守的质朴与善良；而「往往醉后」，则是傅翁在艺术世界里寻求的超然与自由。两方印，两种人生境界。



张诺