KellyChu - 推出盏鬼饼干抹手巾 限定磁贴夹盲盒任你抽 昂坪360×嘉顿打造趣致「生命面包手提袋」 | Executive日记

创意源源不绝嘅昂坪360今年喜迎20周年，为迎接复活节呢个「大日子」，首度联乘香港经典品牌嘉顿，呈献「昂坪360×嘉顿 春日滋味派对」，除咗亮相「生命面包造型缆车」，亦将设多个巨型嘉顿经典产品打卡位和期间限定体验。喺活动正式登场前，小妹率先为大家介绍一下「昂坪360×嘉顿野餐手提袋」嘅丰富内容喇，内含5款嘉顿人气饼干及联乘周边。



「生命面包造型缆车」登场



讲到嘉顿呢个陪伴无数港人成长嘅本地品牌，每款产品味道都经典，最入屋要数野餐烧烤一定要有嘅「生命面包」，以及送礼常选嘅「家庭什饼」。昂坪360除咗同嘉顿合作打造生命面包造型缆车，仲有生命面包造型野餐手提袋，超大size想装几多食物都无难度，加上蓝白色格仔经典图案fit晒野餐呢个主题，拎出街当购物袋用，都系型格之选。



联乘限定周边亦有磁贴夹盲盒。迷你版家庭什饼盒子中，每盒装有随机2款磁贴夹，款式分别有黑快乐饼、椰圈、柠檬特脆夹心饼、柠檬味威化饼及一个隐藏款。设计得意又实用，Kelly准备带返屋企收藏使用。另有受旅客欢迎嘅「港味抹手巾」，嘉顿香葱薄饼及芝士味夹心饼两款造型都咁靓，质地仲好舒服𠻹。



手提袋当中5款嘉顿人气饼干包括：臻悦曲奇果仁礼盒、双色忌廉威化生椰拿铁味、幸运曲奇、朱古力手指及全麦梳打饼。小妹私心最爱生椰拿铁味威化，味道清香，口感酥软，令人食不停口！已急不及待系复活节搭生命面包造型缆车上市集参与呢场怀旧滋味派对了。



KellyChu



嘉顿产品造型抹手巾。