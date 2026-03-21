Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - ComplexCon潮流盛会 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　　《ComplexCon香港2026》今日起一连两天在亚洲国际博览馆璀璨开展，这场融合音乐、市集与艺术的潮流盛会，已成街头文化爱好者年度心头好。

　　ComplexCon源于2016年加州长滩，至今近十年，以街头服饰、限量球鞋及青年次文化为本质，风格交织Hip Hop、涂鸦艺术与运动活力，绝对是一场潮流文化盛事。香港自2024年成为亚洲据点，已连办三载，汇聚逾三万五千全球宾朋，奠定区域潮流枢纽地位，每年都会推音乐演出、艺术装置及跨界对谈，点燃无尽创意火花。

　　活动除了音乐表演，Marketplace亦云集超过一百五十个品牌，推出许多不同的限量联乘，必须到场独家体验。国际品牌如Adidas联乘CLOT的丝质Gazelle、New Era与Fat Coffee With的Fat Jai帽饰、韩星Zico服饰、台湾GOOPiMADE、BAPE、fragment design及Murakami主理的Ohana Hatake等等，皆耳熟能详，引领全球街头脉动。本届更添周生生可持续珠宝、Jaslar Pearl欧风浪漫及（nepenthes） Lowii的思潮张力，予宾客沉浸于多元潮流海洋。

　　于此国际盛事中，最令人侧目是政界Icon叶刘淑仪的意外加盟，她将于3月21日ComplexCon（Versations）举行粉丝见面会，赠予亲签绝密造型闪卡，并享一对一「Hi-bye」互动。大会赞其「网络流行女神」，网民戏称「潮流姐姐」，此跨界之举，将政治公众人物融入街头文化，激起热议，成为今届最独特的文化碰撞时刻，彰显ComplexCon包容多元的潮流精神。

　　另外重点推介三间设计感本土品牌，GrowthRing & Supply（GRS）九龙店不容忽视，主理人Kenji Wong以「Boundless无疆」理念，融建筑线条与地下文化，镜框及服饰线条刚柔并重，其设计深度犹如城市隐喻。2024年诞生的UNSTEADYMARKET首次登陆，根植街头，以独特视觉解构Kitsch与Vintage，图腾大胆前卫，犹如视觉诗章，设计师语言强烈，值得捕捉其新生代街头叙事。GENZERO则专注前瞻设计，吸取流行音乐与青年亚文化，头饰视觉辨识度极高，不追潮流唯属敏锐者，其原创语言犹如思潮暗涌，为本地设计注入高张力美学，是市集首选。

　　这些本土设计品牌，于国际洪流中独树一帜，周末亲访，必为你的时装柜添上香港独有设计诗意，凝现街头灵光。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
19小時前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
9小時前
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
10小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
路透社
伊朗局势｜传美国再增派3军舰及数千名兵 穆杰塔巴发声明：夺走敌人安全
即时国际
6小時前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
生活百科
13小時前
蔡楚辉摄
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
3小時前
TVB四线小生宣布离巢 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘
TVB四线小生宣布离巢 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘
影视圈
11小時前
星岛申诉王 | 「肥牛哥」翻版 食放题玩打包 「鱼生夫妇」偷刺身被阻 狡辩「唔想嘥啫」
星岛申诉王 | 「肥牛男」翻版食放题玩打包 「鱼生夫妇」偷刺身被阻狡辩：唔想嘥啫
申诉热话
10小時前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
2026-03-19 22:19 HKT
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 偶像×Archive | 榕榕细语
　　疫情过后，全球经济大洗牌，奢侈品行业首当其冲，高阶旗舰店人流锐减，传统高端客户转趋谨慎，连带各大品牌年报亮红灯。Chanel、Dior、Saint Laurent、Louis Vuitton等经典品牌为保营业额各出奇谋，急图吸纳年轻世代及新兴市场顾客，透过跨界联乘、数位直播及K-pop偶像加持重塑销售版图。今季巴黎秋冬时装周，Blackpink四位成员分别坐镇Dior、Chanel、Saint
2026-03-14 02:00 HKT
榕榕细语