冯榕榕（Ruby） - ComplexCon潮流盛会 | 榕榕细语

《ComplexCon香港2026》今日起一连两天在亚洲国际博览馆璀璨开展，这场融合音乐、市集与艺术的潮流盛会，已成街头文化爱好者年度心头好。



ComplexCon源于2016年加州长滩，至今近十年，以街头服饰、限量球鞋及青年次文化为本质，风格交织Hip Hop、涂鸦艺术与运动活力，绝对是一场潮流文化盛事。香港自2024年成为亚洲据点，已连办三载，汇聚逾三万五千全球宾朋，奠定区域潮流枢纽地位，每年都会推音乐演出、艺术装置及跨界对谈，点燃无尽创意火花。



活动除了音乐表演，Marketplace亦云集超过一百五十个品牌，推出许多不同的限量联乘，必须到场独家体验。国际品牌如Adidas联乘CLOT的丝质Gazelle、New Era与Fat Coffee With的Fat Jai帽饰、韩星Zico服饰、台湾GOOPiMADE、BAPE、fragment design及Murakami主理的Ohana Hatake等等，皆耳熟能详，引领全球街头脉动。本届更添周生生可持续珠宝、Jaslar Pearl欧风浪漫及（nepenthes） Lowii的思潮张力，予宾客沉浸于多元潮流海洋。



于此国际盛事中，最令人侧目是政界Icon叶刘淑仪的意外加盟，她将于3月21日ComplexCon（Versations）举行粉丝见面会，赠予亲签绝密造型闪卡，并享一对一「Hi-bye」互动。大会赞其「网络流行女神」，网民戏称「潮流姐姐」，此跨界之举，将政治公众人物融入街头文化，激起热议，成为今届最独特的文化碰撞时刻，彰显ComplexCon包容多元的潮流精神。



另外重点推介三间设计感本土品牌，GrowthRing & Supply（GRS）九龙店不容忽视，主理人Kenji Wong以「Boundless无疆」理念，融建筑线条与地下文化，镜框及服饰线条刚柔并重，其设计深度犹如城市隐喻。2024年诞生的UNSTEADYMARKET首次登陆，根植街头，以独特视觉解构Kitsch与Vintage，图腾大胆前卫，犹如视觉诗章，设计师语言强烈，值得捕捉其新生代街头叙事。GENZERO则专注前瞻设计，吸取流行音乐与青年亚文化，头饰视觉辨识度极高，不追潮流唯属敏锐者，其原创语言犹如思潮暗涌，为本地设计注入高张力美学，是市集首选。



这些本土设计品牌，于国际洪流中独树一帜，周末亲访，必为你的时装柜添上香港独有设计诗意，凝现街头灵光。



冯榕榕（Ruby）