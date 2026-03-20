项明生 - 回头尽是诗 | 非诚勿游

人过半百，会惊觉前路不是漫漫长，反而回首都是诗、歌、情怀与胶原蛋白。



生有序，死无序，疫情之后几年间家中至亲相继离世，雁行折翼鹡鸰分，西辞黄鹤不停步，年去年来白发新，匆匆马上又逢春。



即将登六之际，我已经甚少出席坊间商务应酬，但这两个月频频出席中学同学的饭聚，每每都欲罢不能，吹水吹到餐厅打烊，众人都不肯离去。有的同学已经廿年没见，上一次饭聚已经是千禧年代，那时候大家正值壮年时期搏杀期，虽然没有连滚带爬，但也是来去匆忙，个个都是迟到早退。



现在半桌的师生已经退休了，另外半桌是准备退休。白头宫女话当年，那年我们才十八。我1987年就读的黄棣珊中学，那时师生关系极为密切，班主任待我如子，中史老师更加在圣诞假期义务帮我们补课，同学们都是附近公屋白田邨的品学兼优学生。我刚刚落来香港一年半，操重口音的粤语，同学们也没有取笑霸凌我，仲带我去大埔公路踩单车以及长洲宿营。



青春是一首匆匆忙忙的新歌，第一次听的时候并不觉得有甚么特别，过了几十年，就变成百听不厌的不朽金曲了。



因为我们都已经两鬓如霜，胶原蛋白所剩无几，新陈代谢越来越差，膝头开始痛，腰骨也出事，动不动就感冒，去旅行也要先看覆诊日。唯有那首不老的青春情歌，今晚我们不用打水光针就秒回18岁，那时候，我们都没钱，不过我们有未来。我们都没有淘宝，不过我们有蓝天白云。我们都没有手机和WhatsApp，不过我们有对方的约定「星期日10:00在大围火车站前单车店不见不散」。



项明生