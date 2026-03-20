Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 回头尽是诗 | 非诚勿游

非诚勿游
非诚勿游
项明生
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　人过半百，会惊觉前路不是漫漫长，反而回首都是诗、歌、情怀与胶原蛋白。

　　生有序，死无序，疫情之后几年间家中至亲相继离世，雁行折翼鹡鸰分，西辞黄鹤不停步，年去年来白发新，匆匆马上又逢春。

　　即将登六之际，我已经甚少出席坊间商务应酬，但这两个月频频出席中学同学的饭聚，每每都欲罢不能，吹水吹到餐厅打烊，众人都不肯离去。有的同学已经廿年没见，上一次饭聚已经是千禧年代，那时候大家正值壮年时期搏杀期，虽然没有连滚带爬，但也是来去匆忙，个个都是迟到早退。

　　现在半桌的师生已经退休了，另外半桌是准备退休。白头宫女话当年，那年我们才十八。我1987年就读的黄棣珊中学，那时师生关系极为密切，班主任待我如子，中史老师更加在圣诞假期义务帮我们补课，同学们都是附近公屋白田邨的品学兼优学生。我刚刚落来香港一年半，操重口音的粤语，同学们也没有取笑霸凌我，仲带我去大埔公路踩单车以及长洲宿营。

　　青春是一首匆匆忙忙的新歌，第一次听的时候并不觉得有甚么特别，过了几十年，就变成百听不厌的不朽金曲了。

　　因为我们都已经两鬓如霜，胶原蛋白所剩无几，新陈代谢越来越差，膝头开始痛，腰骨也出事，动不动就感冒，去旅行也要先看覆诊日。唯有那首不老的青春情歌，今晚我们不用打水光针就秒回18岁，那时候，我们都没钱，不过我们有未来。我们都没有淘宝，不过我们有蓝天白云。我们都没有手机和WhatsApp，不过我们有对方的约定「星期日10:00在大围火车站前单车店不见不散」。

项明生

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
14小時前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
17小時前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
13小時前
02:13
伊朗局势｜伊朗空袭海法及阿什杜德炼油厂 英法日等六国准备采措施保霍峡航道安全｜持续更新
即时国际
2小時前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
14小時前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
8小時前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
17小時前
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
影视圈
12小時前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
11小時前
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
02:09
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻
突发
6小時前
更多文章
项明生 - 山东的蒜头 | 非诚勿游
　　最近搬上了深圳旅居，才发现现在14亿人，个个都是杨贵妃了，三千宠爱在一身，安居宫中，就有来自960万平方公里的千军万马为你服务，九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。源源不绝的将长安的荔枝、山东的蒜头、海南的椰子、大兴安岭的白桦树汁，小至义乌一毫子的S型挂钩，大至家电家俱，一一送到你家中，所费无几！这种服务，更是247无间断工作。 　　是咁的，有日晏昼在深圳新家，网购平台滑到山东大蒜头，心谂买
2026-03-06 02:00 HKT
非诚勿游