查小欣 - AERA俯瞰维港尝北欧菜 | 查乜料

阳光普照的周末，到刚落户上环干诺中心顶楼的Aera 体验北欧菜系 （Nordic Cuisine)，面对无敌维港景色，坐在开放式厨房长吧枱上，品尝餐厅创办人及总厨Chef Chevalier悉心设计的菜式。



Amuse Bouche 2款：小巧粉红色薯波包裹红烧猪肉末，皮脆馅香；蕃茄赤贝茶碗蒸，铺上鲜艳食用花，美得唤醒味蕾。



总厨坚持在所创菜式中，加入本地元素，其中一道烤鲜蚝配月光米+脆米+香荽油，加入浓稠热汤，犹如粥品，层次丰富又comforting，拌以自家制、加入特别用酱油制成的酸种面包，外脆内软，涂上自家制的焦糖酵母辣根酱，再蘸浓汤，umami。



招牌名菜：现烤本地三黄鸡髀，深得我心，从我们抵达开始慢烤，香气四溢，鸡髀皮薄香脆肉嫩，名副其实less is more。



A3肉眼拌串烧牛粒，烤至外微焦肉质半生熟，大理石花纹的油脂滋润肉眼，席前刨下2克黑松露，配Movia2015年份红酒，无以尚之。不吃牛，可选烤至皮香肉嫩的乳鸽。



另一道推荐菜式是香煎鲜龙虾+酸腌露笋鱼子酱汁及自家制洋葱奶油包，洋葱包夹龙虾加上鱼子酱汁，我自制专属三文治，口感味道天花板。



Aera不但提供配酒服务，亦可配餐厅自家调制的多款水果花茶。



查小欣