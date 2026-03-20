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林靖风 - VILLEPIN群展「第二本能」 | 优雅以后

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林靖风
4小時前
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生活 专栏
內容

　　VILLEPIN画廊于群展「第二本能」中，展出艺术家永井博、尹佑珍及梁晓晴的作品。三人以各自鲜明的视觉语言，营造出亲密而独特的生态系统。作品透过不同层级之间的转换，模糊内在与外在的界线，引导观者重新思考「自然」的定义。

　　梁晓晴将植物、昆虫及微小生物重新编织为可被凝视与记忆的存在，让创作成为一种自我与世界对话的方式。在艺术家2024年的作品《Whose Birthday》中，她把鸟巢塑造为蛋糕的形象。雏鸟的姿态仿佛成为蜡烛，红彤的口部如火燄般在空中摇曳；牠们等待母亲喂食，然而她却没有带来任何食物，只是在巢中凝视着牠们。鸟巢的结构由铁枝与碎片组成，而未带回食物的母亲，或许于饥饿与本能之间，萌生吞食雏鸟的念头。画面运用紫与黄的对比色彩，营造出一种混沌而不安的状态。作品展示于楼梯间的吊灯旁，仿佛随时准备坠落。

　　此作或许亦映照出当今社会的家庭压力：在资源匮乏的情况下，该如何养家糊口？困境仿佛只能不断循环。出生率低迷，同时因资源不足而加剧生活压力，使原本应是庆祝的时刻亦成为一种奢侈。

　　当日常基本需求都难以满足时，人们或许只能以颓垣败瓦堆叠出一个看似完整而美好的家庭。

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2026-03-13 02:00 HKT
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