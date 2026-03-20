Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 惊艳味蕾创意湘菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　上星期，与友人们结伴游湖南长沙，入住当地顶级奢华酒店Park Hyatt（柏悦酒店），除享受到让我们相当满意的愉悦住宿体验外，还在酒店的蕾兰餐厅，吃了顿令我们惊艳的创意湘菜。

　　蕾兰高踞酒店第62层，堪称云端食府，拥无敌景观，270度俯瞰长沙市、湘江与橘子洲，浪漫夜色尤为醉人。餐厅主打创新湘菜，把传统湘菜的香辣奔放，融合粤菜的细腻烹调成精致而富创意的料理。而倡导「湘粤结合」去赋予经典湘菜新意者，正是该酒店行政总厨张雯雯。入厨15载的她曾任职内地、香港及海外多间奢华酒店中餐厅，练就一身粤菜精湛厨艺。担任长沙柏悦行政总厨后，她不辞劳苦踏遍三湘四水，去发掘湘菜底蕴，通过现代烹饪手法去使其焕发新生。

　　当晚，我们尽点雯雯师傅的拿手菜式。先来的瓦坛黄酒熟醉罗氏虾可谓先声夺人，肥美的罗氏虾灼熟后以绍兴黄酒腌浸，虾肉鲜甜嫩滑兼爽弹，在口腔中迸发馥郁酒香，画龙点睛是虾头丰腴甘美的虾膏，吃入口如丝滑般带甘醇酒香的冰淇淋。接着是招牌湘菜：蒜辣炒小青龙、青椒紫苏灼象拔蚌仔、东安富贵鸡，后者尤值一书。东安鸡被誉为湖南三大名菜及著名国宴菜式，以其独特的「酸、辣、鲜、嫩、脆」五味俱全闻名，1972年毛泽东曾以此宴请美国总统尼克逊。雯雯师傅把传统湘菜东安鸡与广东富贵鸡的烹调法结合，在鸡腹中加入鲜鲍提鲜，还用荷叶包裹使其增香，最后用自制鸡造型手工面包包裹，慢火烤两小时至金黄色，送到客人桌前（见图），由客人进行以小木槌敲开面包壳的仪式。此菜式用以伴吃鸡肉的灵魂酸汤乃用主厨自制泡姜、泡椒及东安米醋融入浓汤熬成，极具酸辣咸鲜等丰富层次。

　　其他菜式还有烟熏银鳕鱼、香辣垜子牛肉、蒜油怀旧菜花梗、黄贡椒油浸老虎斑、青柠脆皮雪花牛肋、刴椒芙蓉蒸松叶蟹、陈坛刴椒醋炒蛋、豆豉咸鱼灼豌豆苗、湘味蟹粉豆腐包、有机豆花配手工蛋挞。总括而言，是夜的云端湘菜，可说是极致的味觉与视觉盛宴，令人一吃难忘。

麦华章

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
14小時前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
17小時前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
13小時前
02:13
伊朗局势｜伊朗空袭海法及阿什杜德炼油厂 英法日等六国准备采措施保霍峡航道安全｜持续更新
即时国际
2小時前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
14小時前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
8小時前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
17小時前
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
影视圈
12小時前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
11小時前
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
02:09
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻
突发
6小時前
更多文章
麦华章 - 长沙最顶级酒店 | 玫瑰人生
　　这星期，偷得浮生数天闲，偕女友与时装设计师邓达智及其伴侣陈医生，结伴去湖南畅游省会长沙及著名自然风景区张家界。在长沙，我们下榻该市最顶级奢华酒店Park Hyatt（柏悦酒店），享受了3天两夜非常满意的愉悦住宿体验。 　　这趟湖南尤其长沙之旅，于我很有怀旧价值。70年代初我还是港大学生时，因经历保钓运动而民族意识得以启蒙，我除参与筹组香港大专界首个以大学学生会名义访问内地的观光团，以及创
2026-03-14 02:00 HKT
玫瑰人生