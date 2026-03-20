麦华章 - 惊艳味蕾创意湘菜 | 玫瑰人生

上星期，与友人们结伴游湖南长沙，入住当地顶级奢华酒店Park Hyatt（柏悦酒店），除享受到让我们相当满意的愉悦住宿体验外，还在酒店的蕾兰餐厅，吃了顿令我们惊艳的创意湘菜。



蕾兰高踞酒店第62层，堪称云端食府，拥无敌景观，270度俯瞰长沙市、湘江与橘子洲，浪漫夜色尤为醉人。餐厅主打创新湘菜，把传统湘菜的香辣奔放，融合粤菜的细腻烹调成精致而富创意的料理。而倡导「湘粤结合」去赋予经典湘菜新意者，正是该酒店行政总厨张雯雯。入厨15载的她曾任职内地、香港及海外多间奢华酒店中餐厅，练就一身粤菜精湛厨艺。担任长沙柏悦行政总厨后，她不辞劳苦踏遍三湘四水，去发掘湘菜底蕴，通过现代烹饪手法去使其焕发新生。



当晚，我们尽点雯雯师傅的拿手菜式。先来的瓦坛黄酒熟醉罗氏虾可谓先声夺人，肥美的罗氏虾灼熟后以绍兴黄酒腌浸，虾肉鲜甜嫩滑兼爽弹，在口腔中迸发馥郁酒香，画龙点睛是虾头丰腴甘美的虾膏，吃入口如丝滑般带甘醇酒香的冰淇淋。接着是招牌湘菜：蒜辣炒小青龙、青椒紫苏灼象拔蚌仔、东安富贵鸡，后者尤值一书。东安鸡被誉为湖南三大名菜及著名国宴菜式，以其独特的「酸、辣、鲜、嫩、脆」五味俱全闻名，1972年毛泽东曾以此宴请美国总统尼克逊。雯雯师傅把传统湘菜东安鸡与广东富贵鸡的烹调法结合，在鸡腹中加入鲜鲍提鲜，还用荷叶包裹使其增香，最后用自制鸡造型手工面包包裹，慢火烤两小时至金黄色，送到客人桌前（见图），由客人进行以小木槌敲开面包壳的仪式。此菜式用以伴吃鸡肉的灵魂酸汤乃用主厨自制泡姜、泡椒及东安米醋融入浓汤熬成，极具酸辣咸鲜等丰富层次。



其他菜式还有烟熏银鳕鱼、香辣垜子牛肉、蒜油怀旧菜花梗、黄贡椒油浸老虎斑、青柠脆皮雪花牛肋、刴椒芙蓉蒸松叶蟹、陈坛刴椒醋炒蛋、豆豉咸鱼灼豌豆苗、湘味蟹粉豆腐包、有机豆花配手工蛋挞。总括而言，是夜的云端湘菜，可说是极致的味觉与视觉盛宴，令人一吃难忘。



麦华章