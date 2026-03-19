孔庆瑜 - 欲眠但难以入睡 中医药学缓解失眠忧思 | 中大说中医

现代人受失眠困扰情况越来越普遍：入睡困难、浅睡易醒、睡眠多梦、越想睡觉但越睡不着……已成都市人常见的慢性健康问题，要加以改善及预防，中医学上有标本兼治的方案，具良好治疗效果。



文：孔庆瑜 图：资料图片



针灸具明显疗效



许多上班族和学生都表示：「晚上想睡时大脑却停不下来」、「明明工作已经很累，但一躺下却立即睡意全无」。有些人甚至越想着快点入睡，却越睡不着，久而久之便进入了恶性循环——情绪焦虑加重，睡眠质素更差；翌日精神更疲乏，晚间又更难入睡。



有人尝试了各种方法，效果一般，最后却在针灸治疗中找到意外收获。笔者有一病人因痛症前来求诊针灸，原本只想改善痛症，却在针灸治疗过程中不知不觉呼呼大睡起来。针灸不但能治疗痛症，更治疗了她多年的失眠问题。



其实，针灸治疗从来就不局限于痛症，针灸治疗失眠也非新鲜事。中医理论中，睡眠与阴阳消长交替息息相关。良好的睡眠不只是入睡，而是身体是否能够顺应天地之气，自身阴阳可否自然交替消长。《灵枢口问》：「阳气尽阴气盛则目瞑；阴气尽而阳气盛则寤矣。」当阳气逐渐收藏、阴气渐盛，人自然容易入睡；反之阴气不足或者阳气偏亢，人则清醒难眠。



阴阳失调碍作息



失眠的本质乃「阴阳不交，阳不入阴」，阴阳失调便会导致难以入眠或一闭眼便醒。身体明明需要休息，精神却无法安定。换言之，失眠不是单纯「睡不着」，而是身体的节律被干扰，是 「阳不入阴，神不守舍」 的表现。神由心所主，失眠最主要的原因就是心神失养或心神受扰。



然而，临床上，失眠并非只由单一病因所致，背后牵涉的脏腑与机制往往更复杂，常见可与肝、脾、肾等脏腑相关，进而影响到心神而致失眠。例如由于压力大，情志不舒，可引起肝郁气滞，气郁久而化火，上扰心神则思绪停不下来，难而入睡；又或者长期饮食不定时，导致脾胃运化失常，气血生化乏源，气血不足，血不养心，则出现多梦浅睡易醒，甚至伴随健忘、心悸等；又或者长期熬夜伤精耗血，肾阴不足则虚火上扰，出现心烦失眠、入睡后易醒、半夜醒来难再入睡等表现。



关乎两大经脉



在经络的角度，睡眠与奇经八脉中的阴阳跷脉关系密切，这两条经脉就如主宰睡眠与觉醒的开关：「阳跷脉气盛，主目张而不欲睡；阴跷脉气盛，主目闭而欲睡。」因此，若「阳跷脉」过盛而「阴跷脉」不足，就会导致阳无法入阴，人也就会躁动、难以入眠。由于失眠的成因多样，因此在治疗上必须辨证论治。中医师可以透过选择相关穴位，调畅人身气血以及各个脏腑，达致阴平阳秘，阴阳调和，睡眠节律才有机会回到正轨。



注意起居习惯



睡前的环境与习惯也决定了阳气能否好好的收敛，建议睡前一小时便要营造良好的睡眠环境，使阳气准备好收敛，启动睡眠的节律。大家可以调暗灯光、降低声音，放下手机与电脑，进行和缓的深度呼吸，以助阳气入阴而易于入睡。同时保持规律作息，尽可能避免「日夜颠倒」，遵循天地阴阳的运行规律，「日出而作，日入而息」，才能保持阴阳交替平衡。然而若失眠已持续数月，甚或已经影响日常生活，建议寻求中医专业治疗。

睡前穴位按摩



除了接受专业治疗，日常亦可以配合简单的穴位按摩帮助入睡。以下穴位可于每天睡前轻按约1至2分钟，以「轻微酸胀」为度：



‧安眠穴：位于颈部，耳垂后凹陷处，枕骨下凹陷处连线的中点，有助放松头颈、安定情绪。



‧印堂穴：位在额部，两眉头的中间，可舒缓紧张、放松精神。



‧内关穴：位在手腕横纹上约三指宽，两筋之间，可宁心安神、缓解心悸。



‧神门穴：位于手腕横纹小指侧的凹陷处，可养心安神。



香港中文大学中医学院讲师

孔庆瑜



压力大，情志不舒，可引起肝郁气滞，以致上扰心神而有碍睡眠。

长期饮食不定时，令脾胃运化失常，易影响睡眠质素。

印堂穴

内关穴