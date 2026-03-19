林静 - 《全球供应》的劳动烙印 | 红棉树下

走进大馆「全球供应」展厅，逾40位参展艺术家，超过70件作品，透过披露个人故事、家族历史及鲜为人知之处，探讨全球化及中国近数十年来、前所未有的经济增长，并重新检视中国作为世界生产及物流中心的角色，如何维系现代生活。



在李明的《梳》录像中，挖土机在废墟间轻梳著一名女子的长发，机械的暴力与梳的动作构成荒诞张力。这超现实画面恰如当代中国的缩影。高速发展伴随著拆迁与流离，进步的代价往往由最基层承担。



展览第二部分「劳动百态」更触动人心。储云的《平凡的一刻》邀请观众将空白卡片插入打卡钟，「咔嚓」声响中，时间被标准化为管理工具，也成为展品被带走。这熟悉动作唤起集体记忆，改革开放后，亿万人正是被这机械节奏塑造了生活。



最感人也最伤感的，是厉槟源的《最后一封信》。父亲曾在东莞一家工厂担任保安，终年仅36岁。随著艺术家踏入36岁，他将这封家书分成36行，穿起父亲当年同款的制服，来到东莞，邀请36名保安员，教他用广东话朗读信件内容。作品以个人经历为主要素材，连结不同年代的保安员。这既是艺术家的自我和解，也反映了急速工业化如何持续塑造劳工的家庭生活。



「全球供应」没有提供简单答案，却让我们看见，在商品全球流动的背后，还有劳动者不可磨灭的生命印记。



林静