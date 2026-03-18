Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛 - 《机动战士高达 闪光之凯萨卫：瑟茜的魔女》 拍给铁粉们的思考之作 | 嘉洛的光影世界

嘉洛的光影世界
嘉洛的光影世界
嘉洛
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　看今次第二部《闪光之凯萨卫》，观众需要了解一定时间线；至少要看过《机动战士高达0079》、《机动战士Z高达》和《马沙之反击》。根据这限制筛选，电影吸引力应只集中在主要、忠诚的旧派粉丝身上。《闪光之凯萨卫》原作是富野由悠季执笔写于30多年前的三部曲小说，主题围绕着独裁跟恐怖主义展开，至今仍具有现实意义。尽管过去40多年，《高达》品牌已产业化到一个极至，先后多次变调以迎合不同年龄观众群，但《0079》后原始端故事仍然最具吸引力。富野由悠季以其复杂、论理性、多揣摩空间的风格特色，打造而成的宇宙观，成功打破多种既有叙事传统、人物具真实感冲突性，均增加了观众思考空间，同时渗出其作品共通主题：人类面对义务、主权及劣根性所在如何自处。书成于90年代的《闪光之凯萨卫》属当中表表者。

　　《闪光之凯萨卫》三部曲主角凯萨卫诺亚本身是将门之后，成长过程中继承了0079两大主角阿宝与马沙的二元思想，决定重回地球带领反政府组织「马法狄」，向腐败的地球联邦政府举起反抗的旗帜，进行连串恐怖主义行动，过程中他介入了联邦军上校肯尼斯斯西格跟神秘少女吉吉安达露西亚之间的三角关系。首部曲5年前疫情期间于Netflix播放，今回二部曲於戏院上映。导演村濑修功继续其视觉惊艳：独特色彩运用、明暗处理、绘画技巧跟简约却振奋人心的配乐，为这高达系列注入新活力，今集香港场景更是令观众眼前一亮。

　　两集《闪光之凯萨卫》属一次优秀叙事式，却不是最好的《高达》电影模式。首先机甲元素降至次位，只用来辅助探讨主角凯萨卫内心的复杂性。巨型MS前，人类如蚂蚁般渺小。政治方面，凯萨卫对自己和马法狄目标产生怀疑，感情方面周旋于跟吉吉若即若离关系中，这些细节均服务着同一目的，就是让观众跟凯萨卫共同思考，当世界冲突在加剧，马法狄行为是否真的正当？真的可以令这世界重回正轨？

　　期待《闪光之凯萨卫》最终曲，希望不用再等多5年！

嘉洛

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
15小時前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
15小時前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
21小時前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
21小時前
伊朗局势｜伊朗证实最高国安官员拉里贾尼身亡 美军：轰炸霍峡导弹基地｜持续更新
即时国际
15分鐘前
青朗公路有牛只疑被撞伤 往九龙方向近锦上路站部份行车线封闭。网图
00:15
元朗青朗公路水牛被撞伤 往九龙局部封路逾2小时 一度酿大塞车
突发
35分鐘前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
17小時前
今天（三月十七日）是大摩的七十六岁生日，他抱着孙仔Enzo庆祝生日，仍然精神奕奕，神采飞扬。相片来源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76岁生日
马圈快讯
21小時前
8,000万元六合彩今晚（17日）搅珠。资料图片
8000万六合彩︱幸运二金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7800万
社会
13小時前
更多文章
嘉洛 - 《狸想奇兵》混乱世界更需公冶长之辈易地而处 | 嘉洛的光影世界
　　《狸想奇兵》是彼思动画30周年第30部作品，影片以一个新颖意识互换为设定，探讨了环保主义跟同理心如何影响世界为主题。环保行动主义者美宝，发现了科学家发明了「跳跃」技术，可以将自己意识转移到一只机械海狸身上，遂利用牠身份进​​入动物王国，意图发起一次大迁徙，阻止人类世界中市长的开发湿地计划。电影透过体验其他物种「生活经验」，引发同理心并将人与动物连结起来，肯定大家作为地球上共同生活体系中的一员，
2026-03-05 02:00 HKT
嘉洛的光影世界