嘉洛 - 《机动战士高达 闪光之凯萨卫：瑟茜的魔女》 拍给铁粉们的思考之作 | 嘉洛的光影世界

看今次第二部《闪光之凯萨卫》，观众需要了解一定时间线；至少要看过《机动战士高达0079》、《机动战士Z高达》和《马沙之反击》。根据这限制筛选，电影吸引力应只集中在主要、忠诚的旧派粉丝身上。《闪光之凯萨卫》原作是富野由悠季执笔写于30多年前的三部曲小说，主题围绕着独裁跟恐怖主义展开，至今仍具有现实意义。尽管过去40多年，《高达》品牌已产业化到一个极至，先后多次变调以迎合不同年龄观众群，但《0079》后原始端故事仍然最具吸引力。富野由悠季以其复杂、论理性、多揣摩空间的风格特色，打造而成的宇宙观，成功打破多种既有叙事传统、人物具真实感冲突性，均增加了观众思考空间，同时渗出其作品共通主题：人类面对义务、主权及劣根性所在如何自处。书成于90年代的《闪光之凯萨卫》属当中表表者。



《闪光之凯萨卫》三部曲主角凯萨卫诺亚本身是将门之后，成长过程中继承了0079两大主角阿宝与马沙的二元思想，决定重回地球带领反政府组织「马法狄」，向腐败的地球联邦政府举起反抗的旗帜，进行连串恐怖主义行动，过程中他介入了联邦军上校肯尼斯斯西格跟神秘少女吉吉安达露西亚之间的三角关系。首部曲5年前疫情期间于Netflix播放，今回二部曲於戏院上映。导演村濑修功继续其视觉惊艳：独特色彩运用、明暗处理、绘画技巧跟简约却振奋人心的配乐，为这高达系列注入新活力，今集香港场景更是令观众眼前一亮。



两集《闪光之凯萨卫》属一次优秀叙事式，却不是最好的《高达》电影模式。首先机甲元素降至次位，只用来辅助探讨主角凯萨卫内心的复杂性。巨型MS前，人类如蚂蚁般渺小。政治方面，凯萨卫对自己和马法狄目标产生怀疑，感情方面周旋于跟吉吉若即若离关系中，这些细节均服务着同一目的，就是让观众跟凯萨卫共同思考，当世界冲突在加剧，马法狄行为是否真的正当？真的可以令这世界重回正轨？



期待《闪光之凯萨卫》最终曲，希望不用再等多5年！



嘉洛