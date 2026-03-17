KellyChu - 陈国基﹕全力支持运动员 廖长江﹕健儿带来正能量 马会颁逾684万 嘉许残特奥会港将 | Executive日记

港队健儿喺今届残特奥会表现卓越，斩获11金、23银及26铜，凯旋归来。马会昨日就举行「赛马会优秀运动员奖励计划」支票颁赠仪式，向港队颁发逾684万元奖金。政务司司长陈国基致辞时话，政府一直非常支持残疾人士运动发展，透过不同体育政策和资源投放，全力支持运动员追梦；佢又祝愿一众运动员，喺今年10月日本名古屋举行嘅亚残运，继续突破自我、尽展所长、再创高峰。



马会主席廖长江话，港队喺今届残运会表现卓越，各位健儿在赛场上全力以赴，超越自我，展示「我做得到」嘅香港精神，并为社会带来正能量。硬地滚球运动员梁育荣首度参加残运会就勇夺两金，佢衷心感谢政府、体院、马会及社会各界嘅支持，强调往后会继续努力，全力备战爱知名古屋2026亚洲残疾人运动会，力争佳绩。



马会赞助体院喺2023年推出为期3年嘅「赛马会优秀运动员奖励计划」，奖励喺顶尖大型运动会中表现优秀嘅香港运动员。至今马会已透过计划，发放超过9400万元现金奖励。



KellyChu