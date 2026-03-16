KellyChu - 中学生各出奇谋「开舖」 sell创意卖校园产咸柑桔 | Executive日记

中学生唔单止识读书，做生意也好耍家！年度「趁墟做老板」活动一连三日在钻石山荷里活广场举行，至昨日圆满结束。来自逾50间中学嘅同学模拟创业，一手包办起草计划书、定价、制订营销策略及寻找供应商，最终通过各自摊位，售卖近250款特色产品。Kelly到场见到，同学们各出奇谋吸客，大胆推介自家创意产品，真系好犀利！



大会举办方事前为与会同学提供团队领导力、设计思维与财务规划等培训，邀请行业精英做分享，并设置「3分钟销售挑战赛」，由大围五育中学夺冠。该校5C班同学吴欣彤介绍，佢哋嘅产品「柑日饮咗未」，主打自家种植嘅有机咸柑桔，将校园耕作收成带到大众目光之中，见到顾客对产品展露惊喜，心中嘅成就感远超金钱回报。佢形容，这份「柑」甜，将会是最难忘嘅回忆，「永伴我们的成长之路。」



KellyChu