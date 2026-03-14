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麦华章 - 长沙最顶级酒店 | 玫瑰人生

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麦华章
2小時前
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生活 专栏
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　　这星期，偷得浮生数天闲，偕女友与时装设计师邓达智及其伴侣陈医生，结伴去湖南畅游省会长沙及著名自然风景区张家界。在长沙，我们下榻该市最顶级奢华酒店Park Hyatt（柏悦酒店），享受了3天两夜非常满意的愉悦住宿体验。

　　这趟湖南尤其长沙之旅，于我很有怀旧价值。70年代初我还是港大学生时，因经历保钓运动而民族意识得以启蒙，我除参与筹组香港大专界首个以大学学生会名义访问内地的观光团，以及创办了全港大专界首个以认识祖国为宗旨的国事学会，还于1972年组织了港大学生会观光团到湖南及江西学习的红色旅游，包括到湖南韶山毛泽东故乡、毛泽东青年时期搞革命活动的长沙及到江西打游击的井冈山，如此前进思想，于港英时代香港社会保守氛围下，无疑是石破天惊的。我担任该团团长，30位团员中有梁锦松、陈文鸿、程翔等。弹指50多载过去，我们也由「风华正茂，书生意气，挥斥方遒」的年轻学子，变成耆老了，故此番重游长沙，到湘江橘子洲头缅怀当年学习毛主席「指点江山，激扬文字」的豪情壮志，怎不百感交集？

　　言归正传，要讲讲我们今趟入住的柏悦酒店，是于前年中才开业，短短不够两年，已摘下两个旅游界重要奖项，其一是获颁米芝莲2025星钥，此殊荣是用于标识米芝莲指南全球推荐名单中那些提供超凡住宿体验的杰出酒店；其二是刚于上月获美国《福布斯旅游指南》于68届年度星级奖项中颁发「4星酒店」评级。

　　酒店选址甚佳，坐落长沙城中极具盛名的地标建筑长沙国金中心T2塔楼顶部，以体贴入微的极致服务、壮丽景观、深厚的湖湘文脉底蕴、与精雕细琢的艺术美学巧妙融合而深受高端商旅住客欢迎，故开业不够两载，入住率已平均逾80%！而有关我们的入住体验，将于下回分解。

麦华章

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2026-03-06 02:00 HKT
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